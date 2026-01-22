Рустам Минниханов: Общественная палата должна показывать направления работы для власти

Общественная палата Татарстана определяет направления, в которых властям республики нужно больше работать. Об этом на первом заседании нового состава Общественной палаты РТ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Повышение уровня жизни граждан невозможно без работы Общественной палаты. Именно вы становитесь своеобразным "подносчиком снарядов", определяете направления работы для власти и показывать недоработки. Перед страной стоят огромные вызовы, над которыми мы вместе работаем», – отметил он.

Минниханов назвал новоизбранного Председателя Общественной палаты Александра Терентьева активным и опытным руководителем, прошедшим большую школу в партийной и административной работе, а также поделился мнением о новом составе палаты.

«Нет сомнений, что каждый из вас внесет еще больший вклад в развитие республики и страны. Уже сегодня за вами огромный труд на благо Родины», – заявил Раис Татарстана.

Александр Терентьев стоял у истоков создания Общественной палаты РТ порядка 20 лет назад. Работая в структуре внутренней политики, он всегда был в контексте общественных процессов.

«За эти два десятилетия сделано многое. Это касается эффективных инструментов, институтов, успешных практик. Те вызовы, перед которыми стоит сегодня наша страна, диктуют серьезные задачи и перед гражданским обществом. Когда на дестабилизацию направляются серьезные ресурсы наших недругов, особенно важно умение грамотно соотносить интересы государства и общества, правильно расставлять приоритеты», – подчеркнул Председатель Общественной палаты РТ.

Общественная палата – главный институт гражданского общества Татарстана. Здесь представлены авторитетные и активные люди, лидеры общественных организаций, добавил Терентьев.