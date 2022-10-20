Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обратится с ежегодным посланием Государственному Совету республики о внутреннем и внешнем положении региона. Мероприятие пройдет в рамках 35-го заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С.Сайдашева.

«Поскольку это событие традиционно вызывает большой интерес общественности, президиумом Госсовета принято решение о прямой теле- и радиотрансляции», – сообщили в пресс-службе Госсовета.

На заседание приглашены депутаты Госдумы, сенаторы, члены Правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, республиканских министерств и ведомств, предприятий, представители общественных объединений и многие другие.

После оглашения послания состоится 36-е заседание Государственного Совета, на котором планируется рассмотреть 11 вопросов, в том числе восемь республиканских законопроектов и два проекта федеральных законов.

Ключевым вопросом второго заседания станет законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ будет рассмотрен в первом чтении.

Кроме того, депутаты обсудят проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования. В первом чтении также будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в республиканские законы о развитии малого и среднего предпринимательства, реализации государственной политики в области содействия занятости населения, регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан, а также изменения в Земельном, Экологическом и Семейном кодексах республики.