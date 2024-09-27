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Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня выступит с ежегодным посланием к Государственному Совету РТ о внутреннем и внешнем положении республики. Он поставит задачи перед парламентом нового, седьмого, созыва и обозначит основные направления развития региона.
Послание состоится в рамках второго заседания Госсовета республики VII созыва. Мероприятие пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. С 10 часов утра будет организована теле- и радиотрансляция.
На заседание помимо депутатов приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.
Затем, в 12 часов, откроется третье заседание республиканского парламента. В его повестку включено 18 вопросов, в том числе 14 республиканских законопроектов, все они будут рассмотрены в первом чтении.
Так, депутаты обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы о налоге на имущество организаций, о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, о местном самоуправлении, о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и госвласти в области градостроительной деятельности, об информационных системах и информатизации и в Кодекс РТ о муниципальной службе.
Парламентарии также рассмотрят законопроекты об установлении размера понижающего коэффициента для определения дохода налогоплательщика от продажи недвижимости и об установлении на 2025 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда.
Кроме того, в повестку включены вопросы об избрании мировых судей и назначении главного редактора газеты «Ватаным Татарстан».
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