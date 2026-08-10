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Общество 10 августа 2026 10:24

Рустам Минниханов обратился к жителям РТ после атаки БПЛА на Нижнекамск

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Рустам Минниханов обратился к жителям РТ после атаки БПЛА на Нижнекамск
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики после атаки БПЛА на Нижнекамск.

«Сегодня утром наша республика подверглась очередной варварской атаке. Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты, и мы, к сожалению, потеряли людей. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших», – написал Минниханов в соцсетях.

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и отметил, что всем будет оказана помощь.

Напомним, что, по последним данным, известно о 12 погибших и 39 пострадавших в результате атаки на Нижнекамск минувшей ночью.

#Рустам Минниханов #атака БПЛА #нижнекамск
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