Рустам Минниханов обратился к жителям РТ после атаки БПЛА на Нижнекамск

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики после атаки БПЛА на Нижнекамск.

«Сегодня утром наша республика подверглась очередной варварской атаке. Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты, и мы, к сожалению, потеряли людей. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших», – написал Минниханов в соцсетях.

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и отметил, что всем будет оказана помощь.

Напомним, что, по последним данным, известно о 12 погибших и 39 пострадавших в результате атаки на Нижнекамск минувшей ночью.