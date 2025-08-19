Рустам Минниханов обозначил приоритеты в сотрудничестве Татарстана и Китая

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приоритетные направления в сотрудничестве Татарстана и Китая обозначил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Своим мнением он поделился на пленарном заседании международного форума «РОСТКИ».

«В ближайшие годы нам следует расширять участие китайских инвесторов в создании новых высокотехнологичных производств, совместно развивать фармацевтические кластеры, внедрять цифровые решения в промышленности и сельском хозяйстве, запускать совместные исследовательские программы по «чистой энергии», умным городам и искусственному интеллекту, открывать новые бизнес-инкубаторы и акселераторы с участием молодых предпринимателей двух стран», – сказал Минниханов.

Он также напомнил, что 2026 год объявлен в России и Китае перекрестным Годом образования.

«Это создает уникальные возможности для активизации научного, образовательного и технологического взаимодействия между нашими странами, запуска совместных исследовательских центров, расширения академических обменов и реализации передовых проектов в области инноваций», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он заявил, что Татарстан готов стать одной из ключевых площадок для новых исследовательских центров, IT-

хабов и предложить инфраструктуру для проведения форумов, молодежных научных школ, хакатонов и совместных

стартап-туров.

«Приглашаем китайских граждан на учебу в Татарстан. Уверен, благодаря открытому диалогу, совместному поиску решений и поддержке инициатив на всех уровнях мы сможем успешно реализовать наш амбициозный курс на будущее, обеспечив процветание народов России и Китая», – заключил Минниханов.