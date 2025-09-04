Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии передачи Набережным Челнам очередной партии из 50 новых пассажирских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Он подчеркнул, что развитие общественного транспорта в городах и районах республики остается одной из приоритетных задач, поскольку от его надежной и бесперебойной работы во многом зависит качество жизни жителей. Минниханов отметил, что парк пассажирского транспорта требует системного обновления: в этом году Челны получат 80 новых автобусов НефАЗ, из которых 50 уже переданы городу.

По словам Раиса республики, низкопольные автобусы НефАЗ оснащены современными системами безопасности и комфорта, а также отличаются экологичностью. Он отметил, что особенно важно то, что эти машины производятся на заводе КАМАЗ, который более полувека остается промышленным центром не только Набережных Челнов, но и всей России.

Минниханов подчеркнул, что предприятие, несмотря на сложности, успешно выполняет задачи, укрепляет обороноспособность и технологическое лидерство страны, развивает производство отечественных грузовых автомобилей, автобусов, а также электрического и беспилотного транспорта.

Раис республики добавил, что передача техники имеет особое значение накануне юбилейных дат: 400-летия Набережных Челнов и 50-летия выпуска первого автомобиля КАМАЗа. Он выразил благодарность руководству и коллективу предприятия за высокое качество продукции и отметил, что новые автобусы позволят улучшить качество транспортного обслуживания горожан.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поблагодарил руководство республики за внимание к развитию общественного транспорта, напомнив, что в прошлом году на городские маршруты вышли 90 новых автобусов.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил, что для камазовцев особенно почетно видеть на улицах города собственную технику. Он подчеркнул, что компания гордится своей продукцией и считает ее самой современной и качественной в стране.

Автобусы «НЕФАЗ 5299-40-52» рассчитаны на 111 пассажиров. Они оснащены системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, автоматическим пожаротушением, антивандальными сиденьями и системой отопления салона.