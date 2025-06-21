Рустам Минниханов открыл празднование Сабантуя в Казанском поселке Мирный

В Казанском поселке Мирный стартовало празднование Сабантуя. Для жителей и гостей города 11 районов Татарстана приготовили тематические подворья, рассказывающие о традициях и символах муниципалитетов. Их осмотрели и почетные гости праздника: вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

Затем состоялось традиционное масштабное представление на майдане, где через танцы и песни рассказали историю праздника Сабантуя и традиционных забав.

«Сегодня очень красивый праздник. Мы пригласили тружеников села, передовиков производства, семьи, которые 50 лет живут вместе, аксакалов, жен участников СВО. Давайте им поаплодируем отдельно. Пожелание одно - только победа», - обратился с трибуны майдана к зрителям праздника Рустам Минниханов.

В этот день стоит сказать спасибо жителям села, благодаря которым у всех нас есть хлеб на столе, добавил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Сабантуй - это любимый и долгожданный праздник. Хочется сказать слова благодарности нашим сельчанам за хлеб на столе. Сегодня они приехали и украсили все три площадки проведения Сабантуя в Казани», - заявил градоначальник.

После большого представления начались соревнования по борьбе, где выявится главный батыр Сабантуя, а гуляния продолжатся до вечера.