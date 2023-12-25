Рустам Минниханов о российском рекорде сайта «Интертат»: «Молодцы!»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и главный редактор татарской редакции ИА «Татар-информ» Рамис Латыпов

Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

Портал «Интертат» в 2023 году с 1,35 млн уникальных читателей попал в реестр рекордов России. «Интертат» стал самым читаемым среди татароязычных сайтов и самым читаемым среди сайтов, издающихся в России на национальных языках.

Главный редактор татарской редакции информационного агентства «Татар-информ» и главный редактор сайта «Интертат» Рамис Латыпов рассказал об этом Раису Татарстана Рустаму Минниханову в ходе итоговой встречи руководителя республики с представителями СМИ.

Раис Татарстана расспросил о деталях этого рекорда, как и в каких категориях он определен, и похвалил команду сайта. «Молодцы!» — сказал он.

Рамис Латыпов пояснил, что никто не верил, что сайт на татарском языке может набрать столько читателей. «На татарском читают мало, татароязычные сайты много набрать не могут, максимум 300 тыс. — такие прогнозы давали некоторые, но наш сайт набрал 1 млн 300 тыс.», — заметил он.

На это Раис Татарстана Рустам Минниханов ответил: «Это (рассуждения о невозможности набрать большое число читателей — прим. Т-и) вражеские козни, вы на такое не обращайте внимания».