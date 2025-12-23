Минниханов: «Если нет нормального водоснабжения, то какое настроение может быть у людей?»

Реновации коммунальных систем в Татарстане в ближайшие годы будет уделено особое внимание. Об этом сообщил на пресс-конференции Раис РТ Рустам Минниханов.

«В этом году мы резко увеличили финансирование на обновление коммунальной инфраструктуры. В следующем [году] оно будет не меньше, потому что нужно менять 30% системы. Будем эту тему очень серьезно двигать», – заявил Минниханов.

По федеральной оценке, программа замены коммунальных сетей обойдется в 4,5 трлн рублей. В Татарстане нашли следующее решение: республика вкладывает в это свои средства, а ей списывают долг перед федеральным бюджетом, пояснил Раис Татарстана.

«Инфраструктура – это качество жизни людей. Если у вас нет нормального водоснабжения, энергии, тепла, то какое настроение может быть у людей? Это важное направление», – подчеркнул Рустам Минниханов.