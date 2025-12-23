news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 декабря 2025 15:28

Минниханов: «Если нет нормального водоснабжения, то какое настроение может быть у людей?»

Читайте нас в
Телеграм

Реновации коммунальных систем в Татарстане в ближайшие годы будет уделено особое внимание. Об этом сообщил на пресс-конференции Раис РТ Рустам Минниханов.

«В этом году мы резко увеличили финансирование на обновление коммунальной инфраструктуры. В следующем [году] оно будет не меньше, потому что нужно менять 30% системы. Будем эту тему очень серьезно двигать», – заявил Минниханов.

По федеральной оценке, программа замены коммунальных сетей обойдется в 4,5 трлн рублей. В Татарстане нашли следующее решение: республика вкладывает в это свои средства, а ей списывают долг перед федеральным бюджетом, пояснил Раис Татарстана.

«Инфраструктура – это качество жизни людей. Если у вас нет нормального водоснабжения, энергии, тепла, то какое настроение может быть у людей? Это важное направление», – подчеркнул Рустам Минниханов.

#ЖКХ #услуги ЖКХ #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

22 декабря 2025