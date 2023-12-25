Рустам Минниханов о М12: Это огромный подарок для Татарстана

Строительство скоростной трассы М12 «Восток» – это огромный подарок для Татарстана. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции с представителями СМИ.

«Ощущения такие, что на одном дыхании едешь. Нет ни одного светофора, никаких препятствий, едешь и все. Причем безопасность обеспечена. Я давно на длинные дистанции не ездил на машине, но никакой усталости не возникло. Все продуманно. Я считаю, что это огромный подарок. Если у вас есть желание поехать в Москву, подумайте, нужен ли вам поезд или самолет. Можете спокойно доехать с комфортом на автомобиле», – сказал руководитель республики.

Минниханов протестировал М12 перед открытием автомагистрали Москва – Казань Президентом России Владимиром Путиным 21 декабря. Он сообщил, что в пути посетил четыре многофункциональные зоны. «Заправочные станции работают, есть стоянка для автомобилей. В точке питания представлена халяльная еда, открыты молельные комнаты», – поделился впечатлениями Раис РТ.

По его словам, сегодня трасса М7 очень перегружена, поэтому автодорога М12 была необходима, тем более у Татарстана появился еще один мост через Волгу.

«И такая дорога появилась за короткое время. Ее смогли построить и ввести в эксплуатацию всего за три года – это рекорд. Очень профессионально построенная и качественная дорога. Этот проект – часть большой инфраструктурной программы, которая сегодня реализуется в нашей стране. Никогда мы такие дороги не строили», – подчеркнул руководитель республики.

Минниханов добавил, что новые дороги не только способствуют развитию территорий, но и служат поддержкой экономики. «Любая дорога – это прогресс», – убежден он.

Развитию территорий также послужит строящаяся платная автодорога Алексеевское – Альметьевск, которую планируется запустить в следующем году, заключил Раис РТ.