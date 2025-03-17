Рустам Минниханов о «Движении первых»: Мы недооцениваем эту работу

«Движение первых» выполняет важную работу по воспитанию молодого поколения, особый упор делая на морально-нравственные принципы. Эту работу на сегодняшний день недооценивают, что недопустимо. Об этом на координационном совете регионального отделения организации сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Очень жаль, что мы недопонимаем значение этого движения. Наших детей, кроме нас, никто воспитывать не будет. Сегодня есть прекрасная возможность, поддержанная на федеральном уровне. После советского периода был вакуум, сейчас мы его закрываем. За два года мы увидели, что эта работа востребована. Нужно начинать уже с детских садов», – отметил Минниханов.

Он призвал руководителей министерств и ведомств республики внимательнее относиться к работе с «Движением первых» и добавил, что результаты этой деятельности будут видны только через 10-15 лет, когда сегодняшние школьники уже сами станут взрослыми.

На заседании совета Раису Татарстана рассказали об основных направлениях деятельности «Движения первых» в республике и ключевых проектах, таких как «Зарница 2.0», «Значимый взрослый» и многие другие.

«Наше движение позволяет ребенку найти общество с понятными общечеловеческими ценностями, где в основе лежат добрые поступки по всем нашим 13 направлениям. Это может помочь и профессионально реализоваться. Долго к такому вопросу воспитания относились несерьезно, но это самое важное. Сейчас хвалят детей за баллы на экзаменах, медали и прочее, а на самом деле самое ценное – это друзья, общение, большие цели. Нужно формировать эмпатичную личность, настоящего гражданина», – объяснил «Татар-информу» помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.