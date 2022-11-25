Рустам Минниханов: «Нужно вовлекать индустрию в образовательный процесс»

Преодолеть санкции, создать цифровой суверенитет и построить экономику будущего можно только при участии предприятий в подготовке кадров. Решить задачу сможет «цифровой спецназ» в вузах и освоение айтишниками смежных дисциплин. Эти и другие темы обсудили на форуме Digital Innopolis Days в Иннополисе. Подробности – в материале «Татар-информа».

Перед началом пленарной сессии Рустам Минниханов и Дмитрий Чернышенко посетили тематическую выставку форума Фото: president.tatarstan.ru

«Сейчас остро стоит вопрос импортозамещения зарубежного программного обеспечения»

Всероссийский форум на базе Иннополиса проходит в течение трех дней. Сотни специалистов и представителей компаний со всей страны успели посетить разноплановые круглые столы еще в первый день события. Ключевое же мероприятие – пленарную сессию – организаторы запланировали на второй день форума. Ее участниками стал настоящий десант из федеральных гостей и Президента РТ. Именно им предстояло резюмировать годовые итоги цифровой трансформации в условиях беспрецедентного технологического давления, с которым столкнулась Россия в 2022 году.

Перед началом пленарной сессии руководитель республики вместе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко посетил тематическую выставку форума. Здесь гостям презентовали стенды с проектами по цифровизации в добывающей промышленности, энергетической инфраструктуре, на транспорте, проекты по внедрению «цифры» в строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях отечественной экономики.

Президент Татарстана напомнил, что в этом году Университет Иннополис отмечает свое 10-летие. Благодаря активным и увлеченным своим делом специалистам ему удается воплощать в жизнь масштабные проекты, играющие значительную роль в экономическом развитии России и ее кадрового потенциала.

«Примером работы в этом направлении в текущем году стал проект „Опорный образовательный центр“, в его рамках прошли обучение более 34 тыс. преподавателей. Большинство из них в процессе обучения успели разработать и внедрить рабочие и образовательные программы», — обратился к участникам форума Рустам Минниханов.

По его словам, нельзя упускать из фокуса внимания качество обучения и мотивацию слушателей. Университетом Иннополис была проведена большая работа в этом направлении: стажировки преподавателей, образовательные мероприятия, актуализация профессиональных стандартов и многое другое.

«В условиях вызовов, с которыми столкнулась экономика нашей страны, возникает потребность в своевременном принятии решений, способных повлиять на индустрию не только в долгосрочной перспективе, но и ответить на запросы компаний уже сегодня. На данный момент остро стоит вопрос импортозамещения зарубежного программного обеспечения», — сказал Минниханов.

Важная роль в решении этой проблемы отведена индустриальным центрам компетенций и разработки программных продуктов. Именно поэтому возникала потребность в перезапуске проекта Опорных образовательных центров. Здесь будет организован проектно-образовательный офис работе в разных направлениях: обучение преподавателей для работы в компаниях на местах, популяризация программного обеспечения, оценка компетенций и актуализация образовательных программ.

Большая работа в 2022 году прошла и по проекту «Цифровые кафедры», который вовлекает индустрию с ее потребностями в образовательный процесс. В нынешних условиях это поможет решить социальную задачу по изменению качества подготовки специалистов, которые сразу будут востребованы в реальном секторе экономики.

Также Президент Татарстана перечислил еще целый ряд масштабных и важных проектов, которые реализуются в республике в направлении цифровизации экономики и создания прямых связей производственных предприятий и науки.

«Все эти проекты объединяет единая цель — вовлечение индустрии в образовательный процесс. Подготовка квалифицированных кадров невозможна без учета реальных потребностей компаний. Данный подход уже показал свою эффективность», — резюмировал Минниханов.

По словам Рустама Минниханова, нельзя упускать из фокуса внимания качество обучения и мотивацию слушателей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«„Цифровой спецназ“ теперь есть в 791 вузе, это практически все вузы нашей страны»

Тему отечественных программных разработок подхватил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул: в процессе установления технологического суверенитета, к которому стремится Россия, уровень наших программных решений должен быть выше, чем у зарубежных аналогов, которые они замещают.

Чернышенко напомнил, что еще в прошлом году в стране были поставлены несколько ключевых задач: актуализация образовательных стандартов под требования цифровой экономики, обеспечение массовой переподготовки преподавателей, а также создание в каждом вузе куратора цифровой трансформации.

«Сейчас мы посмотрели результаты этой работы, и я могу сказать, что все эти решения выполнены. „Цифровой спецназ“ теперь есть в 791 вузе, это практически все вузы нашей страны. Обновлено 100% образовательных стандартов, обучено более 33 тыс. преподавателей, а раздел „Цифровая трансформация“ включена в программы развития университетов», — отметил Чернышенко.

Он добавил, что это очень хороший фундамент для решения задач, с которыми страна столкнулась в последнее время. Речь идет о достижении цифрового суверенитета, который невозможен без разработки собственного программного обеспечения и других шагов в этом направлении.

«Мы стремимся к тому, чтобы качество наших отечественных решений было выше тех решений, которые они замещают. Это не должно быть просто копирование или повторение», — подчеркнул Чернышенко.

В заключение он добавил, что итогом Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, должна быть технологическая самостоятельность и независимость нашей страны.

«Уже в декабре будет утверждена Концепция технологического развития, во всех ведомствах будут назначены ответственные по технологическому развитию. Появятся люди, отвечающие за связь с наукой и технологиями своих учреждений. Уверен, что такая работа приведет к нужному результату», — резюмировал Чернышенко.

Тему отечественных программных разработок подхватил Дмитрий Чернышенко Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Университет Иннополис запустит продукты с применением искусственного интеллекта»

Отдельно вице-премьер России остановился на недружественном поведении зарубежных стран и компаний, которые пытались «задушить» российскую цифровизацию. По его словам, российская экономика, в том числе сфера IT-технологий, сумела справиться с санкционным давлением и показывает хорошие результаты, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

«Сегодня российская экономика, которая оказалась под беспрецедентным давлением, адаптировалась, и у нас есть цифры, которые показывают, что мы чувствуем себя гораздо лучше стран, которые это все и организовали», – сказал Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что в отношении нашей страны было введено более 20 тыс. различных санкций, что стало абсолютным мировым рекордом. Под ограничениями оказалось более 1 тыс. российских компаний. При этом самый сильный эффект на себе ощутили высокотехнологичные компании, когда был ограничен доступ к западным технологиям.

«На первый план сейчас выходит наше собственное научно-технологическое развитие, Правительство очень оперативно принимает все решения», – пояснил он.

Одним из важных аспектов развития IT-индустрии, по словам Дмитрия Чернышенко, является развитие и применение искусственного интеллекта (ИИ). И Татарстану здесь приготовлена важная роль. Зампред Правительства РФ отметил, что в Иннополисе к 2030 году начнут выпуск программных продуктов с использованием технологий ИИ.

По его словам, в стране уже приступили к реализации ряда стратегических инициатив в области социально-экономического развития, в которых Университет Иннополис принял непосредственное участие.

«И сегодня коллеги рассказали нам о своем опыте создания передовых инженерных школ. Акцент в этом проекте сделан на инструментах ускорения обработки и внедрения российского программного обеспечения с применением искусственного интеллекта, о чем вчера нам очень подробно рассказал Президент Татарстана. И к 2030 году Университет Иннополис, который сегодня представил свои итоги 10-летней деятельности, планирует запустить уникальные для мировой повестки продукты», – сказал Чернышенко.

На этом положительные оценки в адрес работы Университета Иннополис не закончились. По словам Чернышенко, именно разработки татарстанского университета помогли создать в ведущих вузах России цифровые кафедры, которые позволяют студентам освоить IT-технологий параллельно с общей программой.

«Очень важная программа „Приоритет 2030“ — это цифровые кафедры. В сентябре прошлого года был отобран 121 университет, среди которых 64% — это региональные университеты. В декабре мы будем подводить предварительные итоги и принимать решение о дальнейшей поддержке. На базе 114 университетов — участников программы в этом году открыты цифровые кафедры — это новый проект. На них зачислено более 112 тыс. студентов, более 97 тыс. из которых уже прошли процедуру оценки на базе Университета Иннополис», – рассказал вице-премьер РФ.

Он добавил, что студенты, которые получат образование на цифровых кафедрах параллельно с обучением по основной программе высшего образования, будут обладать новыми эксклюзивными компетенциями. Они сформированы на стыке отраслевых программ с областью IT-технологий.

«Этими разработками как раз и занимался Иннополис», — заключил Дмитрий Чернышенко.

Максим Паршин подтвердил значительный вклад Иннополиса в цифровизацию образования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Университетом Иннополис создано восемь крупных хабов в городах страны»

Значительный вклад Иннополиса в цифровизацию образования подтвердил заместитель министра цифрового развития, связей и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

«Уже сейчас в Иннополисе подготовили почти 35 тыс. преподавателей вузов со всей страны. Но главное, что была создана образовательная инфраструктура, которая может быть донастроена под задачи индустриальных центров компетенций. Университетом Иннополис создано восемь крупных хабов в крупных городах страны», – заявил спикер.

По его словам, дальнейшим шагом по программе повышения квалификации преподавателей колледжей и вузов страны должен стать дополнительный анализ основных потребностей индустриальных центров компетенций. Также важно оценить результаты с точки зрения работы преподавателей и перезапустить всю программу в новом году.

Эдуард Шереметцев предложил расширить практику стажировок преподавателей учебных заведений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В коммерческих компаниях Иннополиса можно расширить практику стажировок преподавателей учебных заведений. Потому что здесь они могут получить необходимый опыт на самом современном оборудовании, который затем передадут студентам. С такой инициативой выступил другой участник пленарной сессии – замминистра энергетики России Эдуард Шереметцев.

«Коллеги из образовательного сообщества обратились с просьбой в коммерческие компании как можно больше увеличить число стажировок для преподавателей. Они могут ездить, обучаться работе на самом современном оборудовании. Думаю, в этом нам может помочь Иннополис, а мы должны мотивировать их», – заявил Шереметцев.

По его словам, вопрос подготовки IT-кадров для отрасли энергетики стоит особенно остро. Поэтому тема профильного обучения преподавателей для нее имеет большое значение.

По словам Дарьи Кирьяновой, в ближайшие годы в России ожидается спад спроса на тех IT-специалистов, которые не имеют профильных знаний в смежной дисциплине Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В продолжение темы подготовки кадров и цифровизации вузов перед участниками выступила замминистра высшего образования и науки РФ Дарья Кирьянова. По ее словам, в ближайшие годы в России ожидается спад спроса на тех IT-специалистов, которые не имеют профильных знаний в смежной дисциплине. В этом смысле на правильном пути стоит Иннополис, который готовит работников сферы на стыке специальностей.

«Сейчас студентов порядка 4 млн, порядка 15% обучаются по направлению IT. У меня есть гипотеза, что спрос на них будет падать. Мы идем в эру, когда не надо учить язык программирования. Главное – это логика, алгоритмы и тип мышления. Кадры не нужно учить IT-специальностям. Это просто должна быть обязательная дисциплина наравне с математикой или русским языком. В науке и технологиях все происходит на стыке. К примеру, в Иннополисе есть медицинская лаборатория, хотя это не медицинский вуз», – отметила она.

Дарья Кирьянова подчеркнула, что профильный айтишник, не имеющий никакой другой специальности, постепенно будет терять в востребованности, поэтому предстоит готовить кадры на стыке науки и технологий.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru