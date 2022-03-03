«Как можно отключать банковские карты людей?»: Минниханов назвал санкции несправедливыми

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел традиционную встречу в преддверии Международного женского дня с представительницами СМИ, работающими в регионе. Руководитель республики высказался про антироссийские санкции, отношение к фигуристке Камиле Валиевой на Олимпиаде и необходимость решения вопросов с инфраструктурой в пригородах.

Рустам Минниханов провел традиционную встречу в преддверии Международного женского дня с представительницами СМИ Фото: president.tatarstan.ru

«При чем здесь простые люди?»

В беседе с журналистами Президент РТ высказался на тему антироссийских санкций, которые были приняты западными странами. Он отметил, что сейчас Россия столкнулась с проявлением дискриминации и откровенной русофобии со стороны западных стран. Минниханов назвал санкции несправедливыми, ведь они в том числе затрагивают простых граждан.

«Ну как можно отключать от системы банковские карты простых людей? Ну отключите меня, отключите федеральное правительство. Но при чем здесь простые люди? Или закрыть небо [для полетов российских авиакомпаний] – ну закройте для тех, кто нежелателен. Но обычные граждане здесь при чем? Это несправедливо», – подчеркнул Минниханов.

Президент Татарстана добавил, что антироссийские действия западных стран в последнее время стали очевидными для всех. «Все к этому шло», – резюмировал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов отметил, что сейчас Россия столкнулась с проявлением дискриминации и откровенной русофобии со стороны западных стран Фото: president.tatarstan.ru

«Спорт должен быть вне политики, он должен быть благородным»

Журналисты поинтересовались, следил ли Рустам Минниханов за ситуацией, которая произошла с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Мы все смотрели, мы все за нее болели. Она номер один, лучшая в мире, но она оказалась под такой информационной атакой! Вообще спорт должен быть вне политики, он должен быть благородным. Но всё, что сделали по отношению к этой девушке, это нечестно. Она оказалась жертвой интриг [зарубежных] функционеров. Для нас она все равно самая лучшая, кто бы что ни говорил», – отметил руководитель республики.

Президент Татарстана уверен, что она еще покажет и проявит себя. «Мы гордимся, что она татарка, она родилась в Казани. Мы обязательно с ней встретимся, пригласим ее», – сообщил он.

«Для нас она все равно самая лучшая, кто бы что ни говорил» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Развитие инфраструктуры пригородов нужно решать с застройщиками

На встрече с журналистами обсуждался вопрос развития пригородов Казани. Там активно возводятся жилые массивы, но не хватает социальной инфраструктуры: детских садов, школ, медицинских учреждений.

Рустам Минниханов напомнил, что для решения этой проблемы создано несколько республиканских и федеральных социальных программ. Вместе с тем он убежден, что вопрос нужно решать с привлечением застройщиков.

«Мы должны решать эту проблему все вместе, один муниципалитет не решит. При принятии решения застройщик тоже должен участвовать – или поликлинику сделать, или детский садик. Вообще комплексная застройка в этом и заключается – в развитии транспортной, социальной инфраструктуры. Это то, что необходимо жильцам», – сказал Минниханов.

Зачастую же застройщик строит только жилье, а «люди потом мучаются». Однако развитие социальной инфраструктуры в интересах самих застройщиков ­– жилье быстро раскупается, если на территории есть школы, садики и поликлиники.

«Пока темпы строительства опережают обеспечение жилых микрорайонов необходимой социальной инфраструктурой. Это наше упущение, связано это с финансированием. Школа на 1,2 тыс. учеников стоила 1,4 млрд, а сейчас ушла за 2 млрд рублей. На это нужны большие ресурсы», – пояснил руководитель республики.

«Пока темпы строительства опережают обеспечение жилых микрорайонов необходимой социальной инфраструктурой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Федеральные средства ускорят освоение земельных участков многодетными семьями

Отдельно Минниханов остановился на проблемах, связанных с обеспечением инфраструктурой земельных участков для многодетных сетей.

«Мы бесплатно раздали земли, а инфраструктуры нет. По расчетам, которые были сделаны 5-7 лет назад, на тот объем (земли, – прим. Т-и) инфраструктуры нужно было 40-45 млрд рублей, это огромные цифры. Без серьезной федеральной поддержки эти вопросы будут решаться медленно», – уточнил Рустам Минниханов.

Республика будет подводить газ и коммуникации, но не в том темпе, как хотелось бы, без софинансирования из бюджета России.

Среди вопросов, которые подняли журналисты, наиболее остро стоит проблема снижения рождаемости и сложная демографическая ситуация в целом по стране Фото: president.tatarstan.ru

«Система здравоохранения должна не только лечить, но и решать вопросы восстановления»

Для многих людей, переболевших коронавирусной инфекцией, стал актуальным вопрос реабилитации и восстановления здоровья. Президент Татарстана отметил, что есть трехступенчатая система реабилитации.

«Наверное, она пока недостаточна, но образец системы реабилитации – это новый реабилитационный центр на базе больницы №7 в Казани. Он мирового уровня, полностью оснащен и укомплектован кадрами, материально-технической базой. Но в целом система здравоохранения должна не только лечить, но и решать вопросы восстановления и реабилитации», – сказал Минниханов.

В целом, по его словам, эта работа организована, медучреждения применяют трехступенчатую систему реабилитации. Но кроме этого, нужно оснащать их необходимым оборудованием.

Руководитель республики призвал молодых мам, которые находятся дома по уходу за малышом, находить себе занятие по душе Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Неправильно, когда молодые мамы после рождения ребенка просто сидят дома»

Среди вопросов, которые подняли журналисты, наиболее остро стоит проблема снижения рождаемости и сложная демографическая ситуация в целом по стране. Президент РТ напомнил, что с 2010 года Татарстан был в положительном демографическом балансе. Однако пандемия Covid-19 повлияла на увеличение смертности и снижение среднего уровня продолжительности жизни.

Он сообщил, что в Татарстане начинают строить новейший перинатальный центр, в его основание уже заложен первый камень. «В целом понятно, что демография – это вопрос номер один», – подчеркнул Минниханов.

Руководитель республики призвал молодых мам, которые находятся дома по уходу за малышом, находить себе занятие по душе. «Неправильно, когда молодые мамы после рождения ребенка просто сидят дома. Можно параллельно с уходом за ребенком найти себе интересное занятие. Сейчас условия быта немного другие», – сказал руководитель республики.

В то же время Рустам Минниханов выразил пожелание, чтобы ребенок до трех лет оставался на домашнем воспитании. «Современные условия жизни отличаются. Если ты родил ребенка, за ним надо смотреть. Неправильно чуть ли не с рождения отводить его в садик», – сказал Президент.

До встречи с Президентом Татарстана журналисты побывали в пресс-туре, организованном одним из федеральных маркетплейсов Фото: president.tatarstan.ru

«Мир переживает серьезное трансформирование экономической системы»

До встречи с Президентом Татарстана журналисты побывали в пресс-туре, организованном одним из федеральных маркетплейсов, работающих в республике. Представительницы СМИ познакомились с работой логистического центра – как обрабатывают для отправки покупателям товары.

На встрече журналисты поинтересовались, пользуется ли Рустам Минниханов услугами маркетплейсов и покупал ли что-то через интернет.

Президент отметил, что за маркетплейсами будущее всей торговли. Такие площадки предоставляют более удобный, современный и качественный сервис по сравнению с традиционными офлайн-магазинами.

«Это будущее. Мир переживает серьезное трансформирование экономической системы: магазины переходят в онлайн, потому что качество обслуживания маркетплейсов намного выше. Это удобно, очень доступно и качественно», – заключил Рустам Минниханов.

Он напомнил, что количество татарстанских продавцов на маркетплейсах в прошлом году выросло в 7 раз и превысило 23 тыс. человек.

Президент Татарстана подтвердил, что сам делал покупки в интернете. «Я попробовал – заказал толстовку. Все работает: и деньги взяли – и толстовку отдали».