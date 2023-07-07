Рустам Минниханов: Нет никакой угрозы, что будут сбои с обеспечением овощами

Население Татарстана будет обеспечено овощной продукцией. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании в ходе Всероссийского дня поля.

«Общая площадь земель на поливе в республике увеличилась до 34 тыс. гектаров. Но этого пока недостаточно. Хотя все площади под картофелем и овощами у нас под орошением. И нет никакой угрозы, что будут какие-то сбои по обеспечению овощной продукцией», — сказал Минниханов.

В Татарстане большое внимание уделяется мелиорации — ежегодно на эти цели выделяется около полумиллиарда рублей. В рамках нацпроекта введено 7 тыс. гектаров орошаемых земель, добавил он.

«В целом за последние пять лет на эти цели привлечено более 6,4 млрд рублей. Аграрии также начинают возделывать кормовые культуры на орошении», — отметил Раис РТ.

Он заметил, что Татарстан — это зона рискованного земледелия, и в этом году складываются неблагоприятные погодные условия. «Тем не менее приложим все усилия, чтобы максимально решить задачи, которые необходимы для растениеводства и животноводства», — заверил руководитель республики.

По словам Минниханова, особое внимание в Татарстане уделяется плодородию почвы. Так, если в 2018 году аграрии вносили 52 килограмма минеральных удобрений на гектар, то в этом году показатель достиг 82 килограммов.

«Татарстан ежегодно выделяет более 1 млрд рублей из бюджета на закупку удобрений», — подчеркнул Раис РТ.

Татарстан — один из лидеров страны по сельскохозяйственному производству. В прошлом году его объем составил 334 млрд рублей. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое — в России, напомнил он.

«Республика, располагая 2% угодий страны, производит 3,8% сельхозпродукции. Среди регионов Татарстан занимает первое место по производству молока и второе — по сбору картофеля, а также входит в десятку по производству мяса, яиц, сбору зерна и сахарной свеклы», — констатировал Минниханов.

Минсельхозом России поставлена задача по увеличению доли отечественной селекции. С этой целью в республике работают 50 семеноводческих хозяйств и четыре семенных завода. В эту работу вовлечены научные центры, продолжил он.

«Важно усилить работу со студентами, вовлекать их в науку. Для этого Казанским аграрным университетом за счет республиканских средств строится АгроБиоТехнопарк. Здесь созданы опытно-экспериментальные поля более чем на 200 гектарах, сформирована современная научно-лабораторная база», — заключил Раис РТ.