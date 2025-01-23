Рустам Минниханов: Необходимо жестко реагировать на попытки создания финансовых пирамид

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил пресекать любые попытки создания теневых схем и финансовых пирамид. Об этом он заявил на заседании итоговой коллегии Министерства внутренних дел РТ.

«Необходимо выявлять и пресекать факты хищений бюджетных средств, жестко реагировать на попытки создания теневых схем, финансовых пирамид», – поручил Раис Татарстана.

Как сообщил глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов в прошлом году в Татарстане выявили 269 преступлений, связанных с бюджетными средствами, включая 179 случаев хищения денег, выделенных на национальные проекты.