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Происшествия 23 января 2025 13:22

Рустам Минниханов: Необходимо жестко реагировать на попытки создания финансовых пирамид

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил пресекать любые попытки создания теневых схем и финансовых пирамид. Об этом он заявил на заседании итоговой коллегии Министерства внутренних дел РТ.

«Необходимо выявлять и пресекать факты хищений бюджетных средств, жестко реагировать на попытки создания теневых схем, финансовых пирамид», – поручил Раис Татарстана.

Как сообщил глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов в прошлом году в Татарстане выявили 269 преступлений, связанных с бюджетными средствами, включая 179 случаев хищения денег, выделенных на национальные проекты.

#коллегия мвд по рт #Финансовые пирамиды #Рустам Минниханов
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