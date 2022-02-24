Рустам Минниханов: Необходимо проявить единство и поддержать решение Президента России

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В условиях непростой международной обстановки необходимо проявить единство и поддержать принятое Президентом России Владимиром Путиным решение. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Принято решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В этих условиях мы должны обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить единство, поддержать принятое решение руководством страны, обеспечить слаженную работу всех систем, жизнеобеспечение предприятий и учреждений республики», – сказал Президент РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Минниханов напомнил, что из-за отказа Украины выполнять Минские соглашения, продолжающегося геноцида русского населения на юго-востоке Украины, растущей угрозы безопасности России со стороны киевского режима Президентом РФ, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным принято решение о признании Донецкой и Луганской народных республик.

«Уверен, мы вместе справимся с новыми вызовами, которые есть перед нашей страной», – подчеркнул он.