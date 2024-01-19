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Рустам Минниханов назвал районы Татарстана, срывающие сроки оказания госуслуг
Систематическое нарушение сроков оказания госуслуг наблюдается в шести районах Татарстана. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.
«Это Нижнекамский, Лаишевский, Высокогорский, Тукаевский, Елабужский и Зеленодольский районы. Обращаю внимание руководителей этих районов. Министерству цифрового развития совместно с Министерством экономики нужно держать вопрос на постоянном контроле», — сказал Минниханов.
Руководитель республики также напомнил, что в 2022 году в МФЦ внедрено предоставление услуг по экстерриториальному принципу, и добавил, что, несмотря на это, все услуги должны оказываться вовремя.
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