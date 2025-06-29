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Общество 29 июня 2025 12:33

Рустам Минниханов назвал праздник Уяв доброй традицией дружбы народов

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Рустам Минниханов назвал праздник Уяв доброй традицией дружбы народов
Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

Совместное празднование культур народов, проживающих в Татарстане, – давняя и добрая традиция. Такое мнение Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил в своем Телеграм-канале.

Рустам Минниханов поздравил всех с праздником на чувашском и татарском языках: «Уяв ячĕпе, юлташсем! Бәйрам белән!» – «С праздником, друзья!»

Также Минниханов поделился видео с сусликом, который заявился на праздник, чтобы «посмотреть концерт».

«Гости праздника! Тоже концерт пришли посмотреть», – добавил Раис Татарстана.

#праздник уяв #Рустам Минниханов
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