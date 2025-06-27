Рустам Минниханов назвал КАМАЗ флагманом технологического лидерства страны

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Набережных Челнах прошло годовое общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ», на котором рассмотрели итоги деятельности компании за 2024 год. К утверждению были представлены годовой отчет и финансовая отчетность, а также обновленные редакции внутренних документов. В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, глава ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и другие представители руководства. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По итогам 2024 года консолидированная выручка группы компаний «КАМАЗ» составила 393,65 млрд рублей, что на 6% выше показателя 2023 года (370,31 млрд руб.). Чистая прибыль составила 731 млн рублей, а показатель EBITDA достиг 33,61 млрд рублей.

За год было произведено более 54,6 тыс. единиц коммерческой техники – это на 3% больше, чем годом ранее. Среди них – 1 596 автобусов, 688 электробусов, 4 368 прицепов и полуприцепов, 554 автобетоносмесителя и 5 742 средне- и малотоннажных автомобиля марки «Компас». Тяжелых грузовиков произведено 41 677 единиц.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что «КАМАЗ» сумел преодолеть последствия санкционного давления и продолжает уверенно развиваться, укрепляя оборонный потенциал и технологические позиции России. Он подчеркнул значимость предприятия для Набережных Челнов, напомнив, что сегодня на заводе работает более 31,6 тыс. человек, а его продукция составляет свыше 40% от общего объема отгрузок по городу.

Минниханов выразил благодарность Президенту России, федеральным властям и «Ростеху» за внимание к заводу и системную поддержку, которая позволяет КАМАЗу успешно решать поставленные задачи. Он также отметил активное участие компании в гуманитарных инициативах и поддержке участников специальной военной операции.

Глава республики указал, что прогресс в автомобильной промышленности невозможен без внедрения новейших технологий. Он сообщил, что КАМАЗ продолжает реализацию проектов по импортозамещению, обновляет модельный ряд К5, наращивает производство автомобилей «Компас» и развивает перспективные направления – беспилотные машины, электробусы и водородный транспорт. По его словам, ключевую роль в инновационных разработках играет Научно-технический центр предприятия.

Минниханов напомнил, что в 2026 году на федеральном уровне планируется празднование 400-летия Набережных Челнов и 50-летия выпуска первого автомобиля КАМАЗ. Уже сформирован план подготовки, включающий мероприятия по повышению качества жизни горожан и созданию комфортной городской среды.

Он также акцентировал внимание на необходимости подготовки новых кадров, добавив, что в Челнах создаются все условия для того, чтобы молодежь оставалась в городе и развивалась профессионально. Среди таких мер он упомянул строительство шести арендных домов для сотрудников КАМАЗа – три из них уже сданы.

Минниханов подчеркнул, что прошлый год стал знаковым для предприятия – исполнилось 55 лет с начала строительства завода, а в сентябре был собран 2,5-миллионный автомобиль. Он выразил уверенность, что благодаря слаженной работе коллектива и поддержке государства КАМАЗ добьется новых успехов.

По итогам года доля КАМАЗа на рынке тяжелых грузовиков (с полной массой более 14 тонн) составила 18%. С октября 2024 года компания начала восстанавливать позиции: в декабре доля составила 26%, а в настоящее время достигла 36%.

Компания продолжает реализацию проектов импортозамещения, модернизацию производства и развитие новой техники. Инвестиции за 2024 год составили 32,47 млрд рублей, что соответствует уровню предыдущего года (31,83 млрд руб.) и составляет 8% от выручки.

Собранию акционеров было предложено не распределять прибыль за 2024 год в связи с отсутствием положительного результата по чистой прибыли, а также не выплачивать дивиденды. Также был представлен список кандидатов в новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии.