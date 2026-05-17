news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 17 мая 2026 14:13

Рустам Минниханов назвал «Изге Болгар җыены» данью уважения предкам

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов назвал «Изге Болгар җыены» данью уважения предкам

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о завершении Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» торжественными мероприятиями «Изге Болгар җыены», которые приурочены ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом он написал в своем канале в МАКСе.

По словам лидера республики, древняя земля Болгара ежегодно собирает тысячи мусульман из разных регионов России.

Минниханов отметил, что участие в «Изге Болгар җыены» является не только данью уважения предкам, но и возможностью для верующих объединиться в молитве. Он также выразил надежду, что участники смогут и в дальнейшем встречаться на этой священной земле в добром здравии.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov

#изге болгар жыены #KazanForum-2026 #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Никто не помог! Хозяин стоял и смотрел!»: бультерьер изувечил девочку в РТ

«Никто не помог! Хозяин стоял и смотрел!»: бультерьер изувечил девочку в РТ

17 мая 2026
Три человека погибли в Химках из-за ударов вражеских БПЛА

Три человека погибли в Химках из-за ударов вражеских БПЛА

17 мая 2026
Новости партнеров