Рустам Минниханов назвал «Изге Болгар җыены» данью уважения предкам

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о завершении Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» торжественными мероприятиями «Изге Болгар җыены», которые приурочены ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом он написал в своем канале в МАКСе.

По словам лидера республики, древняя земля Болгара ежегодно собирает тысячи мусульман из разных регионов России.

Минниханов отметил, что участие в «Изге Болгар җыены» является не только данью уважения предкам, но и возможностью для верующих объединиться в молитве. Он также выразил надежду, что участники смогут и в дальнейшем встречаться на этой священной земле в добром здравии.

