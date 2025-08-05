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Общество 5 августа 2025 14:59

Рустам Минниханов назвал Гурбангулы Бердымухамедова «давним другом Татарстана»

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Рустам Минниханов назвал Гурбангулы Бердымухамедова «давним другом Татарстана»
Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

В ходе визита в Туркменистан Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Лидер Татарстана в своем Телеграм-канале отметил, что Бердымухамедов – давний друг республики.

Минниханов подчеркнул, что татар и туркмен объединяют общие национальные и культурные корни. Он выразил уверенность в том, что нынешние торгово-экономические связи между Татарстаном и Туркменистаном будут укрепляться, а дружба между народами продолжит развиваться.

#татарстан и туркменистан #Рустам Минниханов #Гурбангулы Бердымухамедов
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