Рустам Минниханов назвал Гурбангулы Бердымухамедова «давним другом Татарстана»

Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

В ходе визита в Туркменистан Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Лидер Татарстана в своем Телеграм-канале отметил, что Бердымухамедов – давний друг республики.

Минниханов подчеркнул, что татар и туркмен объединяют общие национальные и культурные корни. Он выразил уверенность в том, что нынешние торгово-экономические связи между Татарстаном и Туркменистаном будут укрепляться, а дружба между народами продолжит развиваться.