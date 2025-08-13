news_header_top
Общество 13 августа 2025 11:43

Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В жизни человек проходит через множество экзаменов, но главный из них – правильно жениться. Таким мнением на встрече с молодыми педагогами и учеными поделился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«У меня было много экзаменов: в школе, в вузе, когда доверяют новую должность. Но самый главный экзамен – правильно жениться. Остальные вещи можно исправить», – улыбнулся Минниханов.

Также он порассуждал о главных наставниках в своей жизни. По его словам, одну из решающих ролей сыграл первый Президент Татарстана – Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

«У меня в жизни было много наставников. Но если взять главного, то это Минтимер Шарипович. Он наш учитель и наставник. Под его руководством я начал работать в 1993 году, когда стал главой администрации», – отметил Раис Татарстана.

