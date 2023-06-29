Рустам Минниханов назвал главное достояние движения «Татарстан – новый век»

Главным достоянием «ТНВ» являются люди, которых объединяет любовь к Родине, уважение к культуре, традициям и ценностям, стремление принести пользу многонациональному народу Татарстана. Так охарактеризовал активистов движения Раис РТ Рустам Минниханов.

В своем приветствии участникам Х съезда движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр» руководитель республики отметил, что создание организации в 1999 году «стало адекватным ответом на политические вызовы сложного исторического периода».

«Сформулированная на первом съезде цель движения "Сильный, благополучный Татарстан – сильная Россия" остается актуальной и в нынешнее время», – подчеркнул Минниханов.

Он заметил, что сегодня движение по праву считается одним из крупнейших, объединяет авторитетные общественные силы республики и неравнодушных людей, выступает за последовательное развитие России.

«Отрадно, что члены движения активно участвуют в избирательных кампаниях всех уровней, реализуют благотворительные акции и проекты. В условиях специальной военной операции поддерживают военнослужащих и оказывают гуманитарную помощь жителям освобожденных регионов», – говорится в приветствии Раиса РТ.

Минниханов также напомнил, что движение «Татарстан – новый век» выступает стратегическим партнером «ведущей политической силы республики» – регионального отделения партии «Единая Россия», его кадрового резерва.