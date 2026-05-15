Рустам Минниханов назвал действия США в Иране неспровоцированной агрессией

Действия США в Иране – это неспровоцированная агрессия, не имеющая оправданий. Об этом на заседании группы стратегического видения «Россия – исламский мир» в Казани заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Концепция миропорядка, основанного на правилах коллективного Запада, вылилась в агрессию США и Израиля против Ирана и разрастание вследствие этого вооружённого конфликта на Ближнем Востоке. Она сопровождается разрушениями инфраструктуры и нарушением десятилетиями складывающихся международных цепочек взаимодействия. При этом так называемый западный мир вновь демонстрирует двойные стандарты, когда неприкрытая агрессия не осуждается и даже оправдывается. Руководство группы придерживается позиции, озвученной Президентом России: удар по Ирану является неспровоцированной агрессией, не имеющей под собой оснований и оправданий», – сказал он.

Остаются актуальными и вопрос палестино-израильского конфликта, возникшие там гуманитарные кризисы, зверства израильских переселенцев, закрытие доступа к святыням, добавил Раис Татарстана.

«Наша страна всегда выступала за исполнение решений Совета Безопасности ООН, прежде всего за создание независимого, суверенного Палестинского государства. Российская сторона заявляет о приверженности принципам равенства и справедливости и уважению культурно-цивилизационной самобытности народов», – подчеркнул Минниханов.