Рустам Минниханов: Научно-производственная кооперация должна стать всеобъемлющим явлением

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заседание Совета по образованию и науке при Раисе Татарстана прошло в Доме Правительства республики. Его провел Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Открывая заседание, он напомнил, что в 2024 году Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологическое лидерство страны. По словам Минниханова, вузы и научные организации Татарстана уже активно включились в эту работу.

Раис республики сообщил, что на реализацию региональных инициатив удалось привлечь около 3,2 млрд рублей. Средства направлены на ключевые для экономики направления: развитие средств производства и автоматизации, обеспечение продовольственной безопасности, создание новых материалов и химии, проекты в сфере здравоохранения и формирование многоспутниковых группировок.

Он привел примеры реализуемых проектов. Так, Казанский федеральный университет разрабатывает импортозамещающие катализаторы и реагенты для нефтегазовой отрасли. Казанский национальный исследовательский технологический университет получил право создать центр инженерных разработок и получает федеральные субсидии на подготовку кадров. Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева (КНИТУ-КАИ) стал якорным резидентом научно-производственного центра по беспилотным авиационным системам.

Минниханов также отметил, что в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизация» в Университете Иннополис работает первый федеральный центр развития промышленной робототехники.

Он выразил надежду, что университеты и научные организации республики продолжат активно участвовать во всех национальных проектах, связанных с технологическим лидерством.

По его словам, в Татарстане уже сформированы основы научно-технологического развития: создана целостная система управления научной деятельностью и совершенствуются меры поддержки ученых. В республике действует собственная долгосрочная программа научно-технологического развития, а ключевую роль в управлении исследованиями играет Академия наук Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что благодаря активной научно-технической политике численность исследователей в регионе достигла рекордного уровня, а внутренние затраты на научные разработки за последние пять лет выросли почти втрое.

Он добавил, что в республике продолжают развивать образовательную и научную инфраструктуру. При поддержке федерального центра появляются новые объекты, а Татарстан участвует в общенациональном конкурсе по созданию сети современных кампусов.

Говоря о мерах поддержки, Минниханов отметил, что на федеральном уровне предусмотрены конкретные инструменты: субсидии на научные исследования и разработки, налоговые льготы, а также долгосрочные заказы на НИОКР. Все это, по его словам, должно укрепить связь науки и производства.

Он обратил внимание на то, что в Татарстане уже есть успешные примеры такой кооперации: в структуре крупных предприятий работают научные подразделения и конструкторские бюро, а при участии индустриальных партнеров создано шесть передовых инженерных школ.

При этом Минниханов подчеркнул, что этих примеров недостаточно. По его мнению, научно-производственное сотрудничество должно стать повсеместной практикой. Он добавил, что важно максимально эффективно использовать существующие механизмы, особенно в части формирования долгосрочного заказа на научные исследования со стороны крупных предприятий.

Заместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли Олег Коробченко в своем докладе назвал причины, по которым финансирование НИОКР остается на низком уровне. Среди них – длительный цикл от идеи до готового продукта, нехватка инженерных кадров, ограниченность финансирования, долгий срок окупаемости, разрыв между вузами и производством, сложности с получением субсидий и недостаток мер поддержки.

Он отметил, что в развитых странах расходы на исследования и разработки составляют от 3 до 5% ВВП, тогда как в России этот показатель держится на уровне около 1%. Коробченко напомнил, что Президент Владимир Путин поставил задачу увеличить этот показатель как минимум до 2% к 2030 году.

На заседании также выступили заместитель премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров и представители крупных предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и машиностроительной отраслей.