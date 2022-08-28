Рустам Минниханов: Настоящее возрождение Свияжска началось в 2010 году

Фото: пресс-служба Президента РТ

Остров-град Свияжск сегодня отметил годовщину возрождения Богородице-Успенской обители. Ровно 25 лет назад на острове начались работы по восстановлению историко-архитектурных памятников. Поздравить гостей праздника после церковных обрядов и крестного хода по территории Успенского монастыря прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов

«Настоящее возрождение Свияжска началось, когда Минтимер Шарипович (Шаймиев – Государственный Советник, первый Президент Татарстана – прим. Т-и) взялся за это дело в 2010 году. В это время был создан Фонд возрождения исторических и культурных памятников с благословения Президента России Владимира Владимировича Путина, и все, что сделано здесь и в Болгаре, получилось благодаря поддержке от государства», – сказал Президент Татарстана.

В конце выступления Рустам Минниханов еще раз поздравил всех присутствующих с религиозным праздником – Успением Пресвятой Богородицы – и вручил митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу икону, написанную в Иерусалиме.

«Огромная благодарность, что в праздник Успения Божией Матери вы подарили нам образ Божьей матери, написанный в Иерусалиме», — поблагодарил митрополит Президента РТ.



Стоит отметить, что в 2021 году Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря успешной реставрации памятников архитектуры.



Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев отметил, что сегодня культовые объекты острова являются местом массового притяжения десятков тысяч верующих и туристов.

После торжественной части праздника в стенах Успенского монастыря Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев посадили в новом парке молодые саженцы ели.