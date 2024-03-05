Рустам Минниханов: Наша основа - в селе, а содержанием село наполняют предприниматели

Фото: © «Татар-информ», Салават Камалетдинов

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.

«Двенадцать лет проходит съезд. Считаю, что мы нашли очень правильную форму работы. Наша основа - в селе, а село содержанием наполняют предприниматели. Среди тех, кто сюда приехал, нет таких, кто работает за счет государства, все работаете, даете людям работу. Если посмотреть выставку, нигде больше не могут изготовить такие вкусные продукты. Вы не теряете свою татарскую самобытность, нам еще надо учиться у татар в других регионах. Татарский конгресс работает при вашей поддержке. Наше будущее за такими, как вы, спасибо вам всем», – сказал он.

Руководитель республики напомнил, что в этом году в Татарстане будут проходить международные мероприятия, и на них необходимо продемонстрировать всю силу, мощь народа. К форуму «Россия - Исламский мир» надо сделать хорошие выставки, сказал он.

«В то же время мы не должны забывать военных. Перед страной стоит задача победить. Я видел: каждый из вас делает то, что в ваших силах, оказываете помощь ребятам. У нас один путь, мы должны победить», - сказал он.

Рустам Минниханов также призвал принять участие в выборах Президента России, правильно на них проголосовать.

«Вы видели, что наш Президент Владимир Владимирович Путин приехал в Татарстан, его уважение к татарскому народу. Хорошо организуйте выборы в селах, правильно отдайте свой голос. Берегите себя, удачи вам в делах, мир вашим домам», – пожелал Раис Татарстана.

Автор: Гелюза Ибрагимова