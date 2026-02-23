Рустам Минниханов: Наш долг перед защитниками Родины – быть достойными их подвигов

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества.

Руководитель региона назвал этот праздник по-настоящему всенародным, олицетворяющим единство и любовь

к Родине. «23 февраля мы отдаем дань глубокого уважения ко всем, кто служил и служит стране, обеспечивает ее суверенитет, продолжает исторические победные традиции», – добавил он.

«Татарстанская земля славится героями, которые во все времена храбро сражались за нашу Отчизну, проявляли героизм и отвагу, совершали подвиги как на фронте, так и в тылу», – заметил Рустам Минниханов.

Особые слова благодарности Раис РТ адресовал ветеранам Великой Отечественной войны, которые неимоверными усилиями, не жалея себя, отстояли свободу и даровали жизнь будущим поколениям. «Их самоотверженность и стойкость и далее будут служить для всех нас высоким нравственным ориентиром», – подчеркнул он.

По мнению Рустама Минниханова, дело поколения победителей продолжают герои нового времени – участники специальной военной операции, которые «под руководством Верховного главнокомандующего, национального лидера Владимира Владимировича Путина мужественно выполняют свой воинский долг».

«Всей республикой поддерживаем наших защитников, как и в годы Великой Отечественной войны обеспечиваем крепкий тыл, производим все необходимое для фронта. Мы твердо верим в наших ребят и ждем их с победой!» –заверил он.

«Уважаемые татарстанцы! Наш долг перед всеми павшими защитниками Родины, перед всеми, кто защищает ее сегодня, – быть достойными их подвигов, передать следующим поколениям идеалы чести и верного служения Отчизне», – акцентировал Раис РТ.

В целях сохранения исторической памяти, укрепления гражданской солидарности и в знак уважения ко всем поколениям защитников Отечества и тружеников тыла 2026 год в Республике Татарстан объявлен Годом воинской и трудовой доблести, напомнил он.

«Пусть День защитника Отечества станет напоминанием каждому из нас, что только вместе мы можем преодолеть внешние вызовы, обеспечить дальнейшее процветание родной республики и нашей страны. Желаю всем вам крепкого здоровья, сил и бодрости духа! С праздником! С Днем защитника Отечества!» – заключил Рустам Минниханов.