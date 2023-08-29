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Рустам Минниханов напутствовал «Ак Барс» в преддверии старта сезона КХЛ
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с тренерами, а также хоккеистами казанского «Ак Барса» на базе клуба.
В ходе встречи Раис выступил с напутственной речью перед командой и руководством клуба в преддверии старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
По его словам, за «Ак Барсом» в новом сезоне будет следить весь Татарстан.
«Хочу еще раз вас поблагодарить за прошлый сезон. Может, не на сто процентов у вас все получилось, но вы играли достойно. Мы гордимся вами. Республика Татарстан и хоккейный клуб «Ак Барс» – это одно и то же. Но за вас переживают не только в Татарстане.
Вам удачи, хорошей игры. Главное, чтобы не было травм, берегите себя. Хоккей – игра такая, не шахматы», – сказал Минниханов.
Напомним, «Ак Барс» начнет сезон 1-го сентября. Команда Зинэтулы Билялетдинова сразится с ЦСКА в рамках Кубка Открытия. Начало игры – в 19.00 по московскому времени.
В минувшем сезоне казанские хоккеисты дошли до финала Кубка Гагарина. В семи матчах «Ак Барс» уступил московскому ЦСКА со счетом 3:4.
Стоит отметить, что ранее в преддверии футбольного сезона Рустам Минниханов также встретился с игроками и руководством казанского «Рубина» на базе клуба в столице Татарстана.
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