Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил о важности сохранения родных языков и их передачи следующим поколениям. Об этом он написал в своем канале в МАКСе по случаю Дня языков народов России, который в этом году отмечается впервые.

Свой пост Минниханов начал со строк татарской поэтессы Энже Мукминовой о любви к родной стране и родному языку:

Дөньяда иң-иң матур ил,

Ул – минем туган илем.

Дөньяда иң-иң матур тел,

Ул – минем туган телем.

Раис Татарстана отметил, что новый праздник посвящен богатому культурному наследию многонациональной России.

«В Татарстане это единство в многообразии ощущается особенно ярко, в республике в мире и согласии живут представители 175 национальностей. Для каждого из них важно сохранять свой родной язык, передавая его из поколения в поколение», – написал Минниханов.

Видео: https://max.ru/rustamminnikhanov