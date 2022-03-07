Рустам Минниханов поздравил православных с началом Великого Поста

Президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил о начале Великого Поста. В публикации в Instagram он отметил, что это очень важный день для всех православных христиан.

«Сегодня важный день для наших православных братьев, начинается Великий Пост. Всем нам здоровья!» — говорится в сообщении руководителя республики.

Великий пост, включая Страстную седмицу, продлится около 50 дней. Самый строгий и продолжительный из постов, он завершится 24 апреля — в главный христианский праздник — Пасху.