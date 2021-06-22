Рустам Минниханов: «Пока нет того, что было в 2010 году, но ситуация острая»

«До 30 июня решение о введении чрезвычайной ситуации не принимается»

Во время выступления Рустам Минниханов назвал ситуацию с погодой в Татарстане очень сложной.

«Установившаяся аномальная жаркая погода отрицательно воздействует на деятельность различных сфер экономики, в первую очередь — на сельское хозяйство. Пока нет того, что было в 2010 году, но ситуация острая», — сказал он.

По словам руководителя республики, сейчас необходимо оценить сложившуюся ситуацию, определить дополнительные меры по минимизации потерь и обеспечению стабильной работы сельхозпроизводителей. Он призвал отслеживать ситуацию с погодой в Татарстане, чтобы сохранить потенциал посевов сельскохозяйственных культур.

«Что касается кормов, в каждом хозяйстве, в каждом населенном пункте все должно быть на балансе. Необходимо понимать ситуацию с запасами кормов для животноводства. Надо подумать, как сохранить поголовье, в том числе и в личных подворьях. Кроме того, для возможного оказания помощи сельхозпроизводителям важно понимать, какие кредитные ресурсы заложены и по каким банкам, если при сложившейся ситуации будем обращаться в федеральное Правительство в части отсрочки или переноса. Эти вопросы тоже надо отработать», — заявил Минниханов.

По мнению Президента РТ, необходимо также проводить мониторинг погодной ситуации в соседних регионах Поволжья. Высокая температура воздуха и дефицит осадков могут привести к серьезным последствиям, добавил он, призвав мобилизовать все внутренние ресурсы.

Руководитель республики также сообщил, что 30 июня состоится очередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РТ.

«До 30 июня пока решение о введении чрезвычайной ситуации не принимается. Нам нужно окончательно понимать, вводить ЧС или нет. Если такая же будет ситуация, то ЧС обязательно введем, — подчеркнул он. — Думаю, что эту тему нужно поднимать на уровне Правительства, выходить на Минсельхоз России. Мы 2010 год прошли, когда была сильная засуха, знаем. Надо исходить из той ситуации, которая сложилась. Даже если будут дожди, к серьезным изменениям они не приведут. Поэтому нам очень важно знать общую ситуацию в стране. Мы сегодня обсуждаем чрезвычайную ситуацию. Надо будет ввести. Но несколько дней должно пройти».

«На сегодня имеем аномальные погодные условия с точки зрения опасных явлений»

Ввести в Татарстане режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары предложил начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров.

«На сегодня мы имеем аномальные погодные условия с точки зрения опасных явлений — это высокая пожароопасность лесов, она достигла 4–5-го класса. Средняя общая температура выше нормы на 9 градусов, что соответствует опасной ситуации. Погодные условия, которые сложились на сегодня, когда в течение трех суток подряд влажность воздуха менее 30%, температура воздуха выше 25 градусов», — констатировал он.

Докладчик добавил, что сложившиеся погодные условия могут привести к снижению урожая. «С учетом того, что как минимум до 27 июня температуры будут очень высокими, до 36 градусов, и отсутствие осадков усугубит и без того сложное состояние зерновых культур, думаю, что надо объявлять чрезвычайную ситуацию в связи со сложившимися погодными условиями», — заявил Захаров.

Он заметил, что одним из направлений деятельности управления является мониторинг состояния всех сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых и технических, а также многолетних трав. Около 22 гидрометеорологических станций осуществляют круглогодичное наблюдение за озимыми и яровыми, уточнил докладчик.

По его словам, в Татарстане ведется наблюдение за запасами продуктивной влаги в пахотном слое. «Управление имеет около 40 единиц переносного оборудования, которое позволяет отслеживать ситуацию на контурных полях региона. Эта информация в том числе используется для страхования крупных сельхозпроизводителей. Кроме того, составляем предварительные и окончательные прогнозы урожайности. Информация доводится через федеральную службы и до Правительства РФ, Минсельхоза России», — подчеркнул Захаров.

«Смягчить последствия засушливых условий помогает программа мелиорации»

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров рассказал, что сложившиеся погодные условия мая-июня оказались менее благоприятными для отрасли земледелия из-за высоких температур и дефицита осадков.

«По данным Управления гидрометеорологии РТ, более благоприятная обстановка по осадкам в Алексеевском районе — 88 мм, Зеленодольском — 78 мм. Серьезная негативная ситуация в Кукморском — 11 мм, Лаишевском — 17 мм, Альметьевском — 24 мм, Муслюмовском — 28 мм. В целом для повторения показателей 2020 года была заложена хорошая основа со стороны сельхозформирований. Но засушливые погодные условия вносят свои коррективы в наши планы», — заметил он.

По словам Зяббарова, на сегодня единственным способом сохранения урожая, кроме орошения, являются листовые подкормки, так как корневая система из-за отсутствия влаги плохо развивается и перестает поддерживать растения. Он уточнил, что активно применяют листовые подкормки Мензелинский район — 82 тыс. га, Кукморский — 63 тыс. га, Буинский — 57 тыс. га, Чистопольский — 54 тыс. га, Черемшанский — 48 тыс. га, Нурлатский — 48 тыс. га, Тукаевский — 47 тыс. га и Сармановский — 46 тыс. га.

«Неоправданно низкие темпы, где даже зерновые первое питание по листу получили только часть площадей, в Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Менделеевском, Лениногорском и Агрызском районах. Пока листовыми подкормками можно несколько смягчить ситуацию и прошу инвесторов и руководителей хозяйств увеличить объемы обработок по листу. А все рекомендации до районов доведены, нужно лишь мобилизоваться», — заявил министр.

Докладчик подчеркнул, что смягчить последствия засушливых условий помогает программа мелиорации. Так, с 2011 года введено в эксплуатацию 35 тыс. га орошаемых земель. «По картофелю и овощам ситуация стабильная. Они под орошением. В текущем году планируем вырастить около 100 тыс. тонн картофеля и 55 тыс. тонн овощей. Это кроме личных подсобных хозяйств и садоводов», — проинформировал он.

Говоря об обеспеченности кормами, Зяббаров отметил, что в целом кормовой клин составляет 760 тыс. га, из них 445 тыс. га — многолетние травы. «С первого укоса трав заготовили меньше прошлогоднего объема и нет уверенности во втором укосе. Однолетние травы, их площадь 166 тыс. га, тоже не обещают большого урожая. Пока надежда на кукурузу. Ее площадь около 130 тыс. га. Все рекомендации также по уходу известны. Прошу сделать максимально возможное по их сохранению», — сказал он.

«Рост количества пожаров отмечается в 26 муниципальных районах»

В Татарстане с начала 2021 года число пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросло на 18%. Люди стали на 55% чаще гибнуть на пожарах. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

«Можно было бы сказать, что значительный рост пожаров обусловлен небывалой жаркой погодой в мае и в июне. Идет возгорание сухой травы, мусора, стерни, камыша. Но, на наш взгляд, основная причина кроется в неэффективной профилактической работе с населением. В целом рост количества пожаров отмечается в 26 муниципальных районах. Наихудшие показатели в Алексеевском районе — 260%, Черемшанском — 140%, Новошешминском — 118%, Нурлатском — 106%, Набережных Челнах — 90%», — сказал докладчик.

Хабибуллин заметил, что в 22 муниципальных районах зафиксирован рост гибели людей на пожарах. Так, например, в Альметьевском — с 4 до 7 случаев, в Набережных Челнах — с 2 до 8, в Верхнем Услоне — до 6, в Лениногорске — с 1 до 5, в Агрызском и Черемшанском — до 5, в Лаишевском районе — до 3.

«При этом в 12 муниципальных образованиях отмечен одновременно рост и количества пожаров, и гибели людей на них», — продолжил министр.

Он упомянул, что каждую весну МЧС поднимает вопрос о ландшафтных пожарах, добавив, что в республике начиная с 12 апреля произошло 1223 пожара, связанных с горением травы, камыша и мусора. «Это на 14% больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество отмечается в Набережных Челнах — 157 случаев, в Тукаевском районе — 121, в Нижнекамске — 99, в Пестречинском районе — 38, в Высокогорском районе — 36, в Бугульминском районе — 32. Всего — в 28 районах», — констатировал докладчик.

По словам Хабибуллина, на пожарах, связанных с горением сухой травы и мусора, погибло два человека — в Казани и Набережных Челнах.

Министр также сообщил, что на водных объектах погибли 24 человека, в том числе трое детей. «Необходима профилактическая работа с населением, создание условий для безопасного отдыха граждан, купание только на оборудованных пляжах», — убежден он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что противопожарная безопасность и вопросы, связанные с безопасностью людей на воде, остаются актуальными. «К сожалению, мы имеем негативные последствия погодно-климатического режима. Люди купаются в неорганизованных местах, а некоторые — после приема алкогольных напитков. Поэтому эту тему нужно держать под контролем, как и вопрос по наличию пожарных извещателей», — заявил он.

Фотографии пресс-службы Президента РТ