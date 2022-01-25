Рустам Минниханов наградил студента года РТ, им стал учащийся КНИТУ Рахматджон Халилов

Салават Камалетдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил обладателя гран-при премии «Студент года РТ», которым стал представитель КНИТУ Рахматджон Халилов, он также является победителем стипендиального конкурса Фонда Владимира Потанина этого года и дважды победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодежи.

«Мы все когда то были студентами и искренне завидуем вашему темпераменту и интересу. Будущее Татарстана и всей страны - это вы. От того, насколько конкурентна будет наша система образования, зависит, какого уровня будет республика. У меня нет никакого сомнения, что мы будем в лидерах. Мы вами гордимся», – обратился к собравшимся студентам Рустам Минниханов.

Сегодня в КРК «Пирамида» наградили лучших студентов и студенческие организации по 18 номинациям: «Староста года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Спортсмен года», «Творческая личность года», «Медийщик года», «Доброволец года», «Общественник года», Гран-при «Студента года Республики Татарстан - 2021», «Орган студенческого самоуправления года», «Студенческая научная организация года», «Студенческая организация года», «Студенческий творческий коллектив года», «Студенческое медиа года», «Студенческий проект года», «Студенческий спортивный клуб года», «Студенческий творческий клуб года» и «Студенческий совет общежития года».

Всех собравшихся с праздником студенчества поздравил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Премия "Студент года Республики Татарстан" с одной стороны про поддержку талантов, но и в этот день мы должны вспоминать, что еще мы можем сделать для поддержки студентов. В этой части существует целый ряд проектов, среди которых создание современной материально-технической базы в университетов, ремонт общежитий, строительство физкультурно-оздоровительных комплектов и многое другое», – сообщил Турчак.

Для собравшихся студентов и почетных гостей был организован концерт с участием творческих коллективов Татарстана. Церемония была выполнена в стиле объявленного в республике года цифровизации. Имена победителей объявляли с помощью QR-кодов, VR-очков и других электронных устройств.

В этом году для претендентов в каждой номинации были проведены новые испытания для того, чтобы повысить объективность премии, заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Из года в год оргкомитет премии старается добавить объективности конкурсу. Но нужно понимать, что здесь крайне сложно выявить лучшего. В любом случае, победители здесь все, потому что они выбрали путь активного образа жизни», – сказал министр.

Он добавил, что в этом году было подано около 360 заявок. Особенностью этого года стал рекордный призовой фонд в 400 тыс. рублей и то, что каждый из трех лауреатов гран-при получили возможность обучения в любом вузе мира по программе "Алгарыш", о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

«Ещё шесть лет назад я сидел также в этом зале и смотрел на финалистов. Тогда я даже не мог представить, что когда либо смогу оказаться среди них и даже выиграть. Здесь, в Татарстане созданы все условия для развития студентов. И это действительно республика больших возможностей и открытый», - поделился эмоциями победитель Рахматджон Халилов.