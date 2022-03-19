Рустам Минниханов наградил шесть татарстанцев медалью «За доблестный труд»

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «За доблестный труд». Ее удостоились шесть жителей республики, работающих в самых разных сферах, следует из документа, который опубликован на сайте руководителя РТ.

Так, в список вошли начальник организационного управления Аппарата Госсовета РТ Артур Идиатуллин, замначальника правового управления Аппарата Кабмина РТ Юлия Олонова. Они удостоились наград за заслуги плодотворный труд в органах госвласти.

За многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие театрального искусства был награжден артист драмы Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина Рамиль Минханов, а за большой вклад в развитие АПК РТ — тракторист общества с ограниченной ответственностью «Нигез» Идьгар Мирзамухаметов.

Удостоился награды и труд руководителя регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» в РТ Рината Фазылова. Руководитель РТ отметил его за активную общественную работу.

Также Президент Татарстана наградил за большой вклад в развитие лесного хозяйства РТ участкового лесничего Мортовского участкового лесничества из Елабужского района Мазита Шайхутдинова.