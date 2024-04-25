Рустам Минниханов наградил обладателей Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани вручил награды обладателям Гран-при фестиваля «Созвездие- Йолдызлык». Кубки получили вокальный ансамбль «Фантазия» из Азнакаево и студия эстрадного танца «Изумрудный город» из столицы республики.

«В фестивале „Созвездие-Йолдызлык“ ежегодно участвуют порядка 65 тыс. детей. Это очень хорошее воспитание. Люди, которые заняты достойным делом, никогда не будут делать ничего плохого. Считаю, что этот проект один из лучших в стране. Мы должны гордиться, бережно относиться к нашему достоянию и дать возможность нашей молодежи проявить себя. Для каждого из нас приятно, если ты во время своего детства научился чему-то полезному. Но основой остается семья. Если в ней нет этого духа поддержки, то ничего не получится. Мы гордимся нашими детьми, республикой. Вы — достояние и будущее Татарстана», — обратился к зрителям и участникам Минниханов.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Большой гала-концерт фестиваля длился около трёх часов, на сцену вышли лауреаты и победители по разным номинациям. Всего победителей наградили по семи направлениям: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип».

Традиционно победителей в каждой номинации награждали видные деятели республики по разным направлениям. Одну из наград вручил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В Татарстане большой праздник счастья и добра. Примечательно, что в Год семьи в Российской Федерации, объявленный нашим Президентом Владимиром Путиным, состоялся и день семьи „Созвездия-Йолдызлык“. Она (семья фестиваля — прим. Т-и) очень уникальна: не просто многодетная, но у нее есть много родных и близких. Мы говорим спасибо нашим педагогам, организаторам, наставникам, главам районов, которые поддерживают фестиваль, и Правительству Татарстана. С таким наследием нас ждут только победы и успехи», — отметил министр.

Отборочные туры прошли в 10 зонах, которые охватили все районы республики. Затем состоялся суперфинал в Казани, и сегодня фестиваль завершился большим гала-концертом.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Созвездие-Йолдызлык» — брендовый проект молодежной политики республики и курируется Министерством по делам молодежи РТ, проходит под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.