Рустам Минниханов наградил лучших гражданских служащих Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил 12 победителей республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Рустам Минниханов отметил, что данный конкурс – это отличная площадка для обмена опытом, свежими идеями и инициативами.

Он также обратил внимание, что в этом году была добавлена новая номинация – эффективное использование обоих государственных языков. Это правильное решение, заметил Президент Татарстана, конкурс должен стать инструментом для популяризации владения обоими языками и способствовать использованию татарского языка в служебной деятельности.

В этом году в республиканском конкурсе приняли участие 50 госслужащих из 26 государственных органов. Согласно утвержденной методике, конкурс проходил в 2 этапа по 7 номинациям. Торжественная церемония прошла в Доме Правительства РТ.