Рустам Минниханов вручил госнаграды участникам Олимпиады в Токио из Татарстана

фото: пресс-служба Президента РТ

Рустам Минниханов сегодня в Кремле вручил госнаграды татарстанским олимпийцам и их тренерам, представлявшим страну на Играх в Токио. Он поблагодарил их за проявленный профессионализм и вклад в развитие спорта в республике.

«Хочу поздравить вас с успешным выступлением на Олимпийских играх в Токио. Несмотря на то что соревнования состоялись на год позже, вы проявили профессионализм, высокое спортивное мастерство и целеустремленность. Благодаря вам и вашему выступлению спортивная отрасль Татарстана получила еще большее признание на международной арене. Мы, как и вся страна, республика, болели за вас. Ваши достижения — хороший стимул для более чем 90 тыс. мальчишек и девчонок, которые сейчас занимаются в спортивных школах республики», — сказал собравшимся спортсменам Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в Татарстане на сегодняшний день работают свыше 11 тыс. спортивных объектов, при этом продолжается возведение новых, соответствующих международным стандартам.

Среди награжденных были волейболисты Максим Михайлов, Артем Вольвич и Валентин Голубев, серебряный призер Олимпиады в Токио по плаванию, чемпионка в фехтовании Марта Мартьянова, а также их тренеры.

С ответным словом к Президенту Татарстана выступила Марта Мартьянова. Она поблагодарила руководителя республики за поддержку и содействие развитию спорта на территории региона, а также подарила ему фехтовальные маску и рапиру.

«Подарок Президенту — это наша общая идея. И несмотря на то что Рустам Минниханов впервые взял в руки рапиру, он сделал это правильно. Что касается госнаграды, то невероятно приятно получить такую медаль, это просто непередаваемые эмоции», — заявила спортсменка.

Также среди получивших награду из рук Президента Татарстана был пловец из Бугульмы — серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Красных. Он особо отметил важность награждения тренеров.

«Всегда приятно, когда Президент республики принимает нас. Это своеобразная оценка нашего труда и работы. Очень рад за моих тренеров, которые также получили награду. Любое достижение — это результат симбиоза спортсмена и тренера», — подчеркнул пловец.

По окончании церемонии спортсмены сделали общую фотографию с Рустамом Миннихановым.