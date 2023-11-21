Рустам Минниханов наградил духовенство Казанской епархии

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил работников Казанской семинарии и представителей духовенства Татарстанской Митрополии. Церемония прошла сегодня в Казани, где проходит V Форум православной общественности Республики Татарстан, который посвящен 300-летнему юбилею Казанской духовной семинарии.

Участниками мероприятия стали представители РПЦ со всей России, а также гости из Белоруссии. Кроме того, в Казань приехали представители поместных православных церквей Чехии, Болгарии, Сирии.

Раис Татарстана стал почетным гостем мероприятия и наградил участников форума государственными наградами и благодарственными письмами.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

«Уважаемые владыки, представители духовенства РПЦ, гости и участники форума, – обратился Рустам Минниханов к участникам форума, – рад приветствовать все духовенство и православную общественность Татарстана. Хочу выразить вам искреннюю признательность за конструктивную работу. В прозвучавших сегодня выступлениях в полной мере нашли свое отражение основные вехи развития православия в республике, меры по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, достижения высшего православного религиозного образования. Наш традиционный, уже пятый по счету форум проходит в непростое время. Новые вызовы требуют от нас консолидации, выдержки и решимости в отстаивании своих духовных ценностей».

Раис РТ отметил важные события в православии Татарстана, такие как освящение Казанского собора и визит в столицу Патриарха всея Руси Кирилла. Также он подчеркнул, что республика активно участвует в восстановлении и строительстве храмов, создании музеев и просветительских центров. Раис обратил внимание и на активную помощь Татарстанской митрополии участникам СВО и членам их семей.

После своего выступления Рустам Минниханов наградил медалью РТ «За доблестный труд» заведующую библиотекой семинарии, руководителя физического воспитания, профессоров и преподавателей, а также других сотрудников духовной школы. Также были вручены медали «100 лет образования ТАССР». В завершение церемонии Раис Татарстана вручил Казанской семинарии подарочный сертификат.