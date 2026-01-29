Рустам Минниханов наградил «Динамо» РТ орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Фото: dynamo.su

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня образования ФСО «Динамо» РТ, наградил общество орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«За большой вклад в пропаганду здорового образа жизни орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан" награждена физкультурно-спортивная организация — Общественно-государственная организация "Физкультурно-спортивное общество "Динамо" Республики Татарстан», – сообщил ведущий мероприятия.

После чего прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Татарстан.

«За свою славную столетнюю историю "Динамо" воспитало тысячи талантливых спортсменов и наставников, подготовило чемпионов и призеров Олимпийских игр и мировых первенств, континентальных и национальных турниров; способствовало популяризации физкультуры и спорта, привлечению молодежи к активному образу жизни и стало символом мужества, силы духа и спортивного мастерства», – сказал Раис РТ в своей торжественной речи.