Рустам Минниханов наградил Анну Громову орденом «Дуслык»

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» ведущему научному сотруднику Института всеобщей истории РАН, председателю наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анне Громовой. Награду вручили за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и значительный вклад в реализацию совместных проектов.

«Это заслуженно! Вы очень много делаете для духовности нашей республики и мы чувствуем ваше особое отношение», – отметил Раис Татарстана.

Анна Громова тепло поблагодарила Минниханова.

«Рустам Нургалиевич, всю деятельность нашего общества мы посвящаем великим личностям, людям, которые самоотверженно служили на благо Отечества. Поэтому я счастлива, что здесь собрались все те, кто сегодня действительно служит России с полной отдачей всех своих сил», – добавила она.