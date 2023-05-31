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Рустам Минниханов на открытии здания Росгвардии: «Наши мероприятия - под вашей защитой»
Сегодня Раис РТ Рустам Минниханов совместно с генералом армии Виктором Золотовым открыл в Казани административное здание Росгвардии.
В пятиэтажном комплексе для подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РТ созданы все условия для предоставления услуг населению.
Раис РТ и директор Росгвардии осмотрели дежурную часть, учебный класс, комнату хранения оружия подразделения вневедомственной охраны, зал приема граждан для оказания услуг населению по лицензионно-разрешительной работе, помещения для проведения инструктажей нарядов и рабочие кабинеты личного состава.
Также они посетили спортивный зал, стрелковый тир и другие объекты административного комплекса.
На церемонии открытия Виктор Золотов отметил заслуги Татарстана по укреплению страны и помощи Росгвардии. Также он вручил символический ключ от административного здания начальнику Управления Росгвардии по РТ Рустему Гумерову.
«В основе устойчивого развития нашей страны лежит укрепление ее социально-экономического потенциала и национальной безопасности. Этому способствует слаженная работа федеральных и региональных органов власти. Татарстан выступает наглядным примером успешной реализации этих направлений. Мы высоко ценим помощь республики и властей в решении задач ресурсного обеспечения деятельности войск, при содействии которых только за прошедшие пять лет на баланс наших подразделений передано около 100 единиц служебного автотранспорта, отремонтировано и введено в строй более 40 зданий и помещений», – сказал Золотов на церемонии.
По его словам, принятые в эксплуатацию помещения позволят оперативно выполнять служебно-боевые задачи и качественно повысить уровень оказания госуслуг населению. Директор силового ведомства также отметил, что за последние пять лет в России построено и отремонтировано более шестисот объектов для размещения территориальных органов Росгвардии.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил сотрудников Росгвардии за обеспечение правопорядка и стабильности в республике, в том числе при проведении различных массовых мероприятий.
«Все процессы развития республики неразрывно связаны с той работой, которая проводится Росгвардией, по обеспечению правопорядка на нашей территории. Это не вы, а мы должны благодарить вас, команду наших ребят, которые обеспечивают безопасность на вот таких крупных мероприятиях. Недавно у нас прошел KazanForum, мы ценим ваш огромный труд. Мы оказываем и будем оказывать ту необходимую поддержку, которая нужна для стабильной и эффективной работы Росгвардии», – сказал он.
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов и Раис РТ вручили специальные награды военнослужащим и сотрудникам ведомства, отличившимся при выполнении боевых задач в СВО.
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