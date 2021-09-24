news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 сентября 2021  17:15
Гульнар Гарифуллина

Рустам Минниханов на «Милләт җыены» вручил государственные награды РТ

news_top_970_100
Рустам Минниханов на «Милләт җыены» вручил государственные награды РТ
Фото: Салават Камалетдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на национальном собрании «Милләт җыены» в театре Камала вручил государственные награды Республики Татарстан.

 

Фото: © Салават Камалетдинов

За значительный вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры и активную общественную деятельность орденом «Дуслык» награжден народный артист Татарстана и Башкортостана Фан Валиахметов.

 

Фото: © Салават Камалетдинов

Этой же государственной награды удостоены доктор исторических наук, член национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Дамир Исхаков, заместитель председателя правления республиканского общественного объединения Татарский и башкирский конгресс Казахстана, профессор Гриф Хайруллин.

 

Фото: © Салават Камалетдинов

Медалью «За доблестный труд» награждена главный редактор редакции «Татарлар» телеканала «ТНВ-планета» ТРК «Новый Век» Ляйсана Садретдинова.

 

Фото: © Салават Камалетдинов

Солист Башкирского государственного театра оперы и балета Ильгам Валеев удостоился почетного звания «Народный артист Татарстана».

 

Фото: © Салават Камалетдинов

Государственные награды Республики Татарстан на заседании также были вручены ряду других деятелей культуры, искусства, науки и образования.

 

Фото: © Салават Камалетдинов

#награждение #рустам минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное