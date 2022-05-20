Рустам Минниханов на форуме татарских религиозных деятелей: Мы должны быть едины

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании XII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия». Он поблагодарил мусульманское духовенство за участие в празднике, пожелал и впредь вместе служить сохранению национальных и религиозных традиций.

«Мы должны быть едины», — заявил Президент, обращаясь к участникам форума, приехавшим в Казань из 76 регионов России и пяти стран зарубежья.

Он также выразил благодарность Президенту РФ Владимиру Путину за проведение на высоком уровне 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария.

«1100 лет назад наши предки приняли ислам. Это праздник не только татар и Татарстана, но и мусульман всей России», — напомнил Минниханов.

Президент РТ также поблагодарил председателя организационного комитета Марат Хуснуллина. «Какие бы вопросы не возникали, мы обращались к нему, всегда получали поддержку. Пусть бог даст вам сил, работа у вас трудная. Надеемся на ваше доброе отношение к татарам, Татарстану и в будущем», — сказал Минниханов.

«Это нелегкие времена для России, этот съезд российского масштаба является поддержкой для нашего Президента, его дела», — подчеркнул Минниханов.

Он также напомнил, что здание татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, где проходит пленарное заседание форума, было отремонтировано к 1000-летию Казани.

«На тот момент я был Председателем Правительства, Марат Шакирзянович — министром (министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ — прим. Т-и). 17 лет прошло — театр как новый. Спасибо вам за выполненную вами работу», — сказал Рустам Минниханов.