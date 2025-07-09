Рустам Минниханов на «Агроволге» поблагодарил аграриев за самоотверженный труд

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил сельчан за добросовестный и самоотверженный труд. Высокие результаты сельхозотрасли республики достигнуты благодаря ежедневной слаженной и упорной работе аграриев, заявил он на открытии выставки «Агроволга» в «Казань Экспо».

«Татарстан – один из лидеров сельскохозяйственного производства страны. По итогам прошлого республика вошла в тройку ведущих регионов по объему сельхозпродукции. За последние годы Татарстан смог добиться колоссальных успехов», – сказал руководитель региона.

Минниханов отметил, что только за последние пять лет в Татарстане произведено более 10 млн тонн молока, 2,6 млн тонн мяса и около 8 млрд штук яиц. Кроме того, выращено 10 млн тонн сахарной свеклы, 6 млн тонн картофеля и овощей.

«За этот период сельчане положили в закрома более 20 млн тонн зерна. И это несмотря на сложные погодно климатические условия, которые мы наблюдаем практически каждый год. Эти достижения свидетельствуют об эффективности аграрной политики, проводимой в Татарстане», – подчеркнул он.

Выставку «Агроволга» Раис РТ назвал важным событием для сельского хозяйства не только Татарстана, но и России в целом. По его словам, это мероприятие востребовано специалистами АПК, оно способствует сотрудничеству товаропроизводителей, сельчан и ученых. «Отрадно, что с каждым годом число участников и гостей «Агроволги» неизменно увеличивается», – заметил Минниханов.

Выставка «Агроволга» – это событие, которое занимает важное место в аграрном календаре России, добавил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

«И, судя по составу участников, все больше международного внимания привлекает к себе площадка, которая расположена в Татарстане. Здесь мы учимся друг у друга, знакомимся с передовыми достижениями, обмениваемся опытом, знаниями. Растениеводство, животноводство, переработка, механизация, производство минеральных удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственная техника – нет таких направлений, которые нельзя не увидеть на этой выставке», – заявил он.

По словам Некрасова, на выставке всегда большое внимание уделяется социальному развитию села. «Это радует, потому что Россия всегда жила и будет жить своей деревней, своими сельчанами и теми гражданами, которые обеспечивают нашу продовольственную безопасность», – подчеркнул он.

Приветствие участникам «Агроволги» направила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. «Выставка по праву считается одним из крупнейших событий в сфере агропромышленного комплекса. Она ежегодно объединяет производителей, ученых, инвесторов и экспертов, открывая возможности для обмена опытом, продвижения передовых решений и укрепления сотрудничества между регионами», – говорится в ее обращении.

Лут назвала Татарстан одним из ведущих аграрных регионов России, который «стабильно входит в число лидеров по производству продукции животноводства и растениеводства, вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности». Поэтому, по ее мнению, символично, что такая выставка проходит именно в Татарстане.

Международная агропромышленная выставка «Агроволга» пройдет с 9 по 11 июля на территории «Казань Экспо». В ней принимают участие более 400 компаний из 27 стран.

Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ»