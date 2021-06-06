Рустам Минниханов: «Мы знаем, насколько дорог родной язык для каждого в нашем Отечестве»

«Центр русской культуры служит точкой притяжения молодежи»

Первое мероприятие с участием руководства республики прошло в Культурном центре имени А. С. Пушкина, где Рустам Минниханов встретился с представителями творческой интеллигенции и с активом Русского национально-культурного объединения РТ.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, на встрече Минниханов отметил, что «сегодня Центр русской культуры служит точкой притяжения молодежи, которая любит русскую культуру». Он также поблагодарил участников встречи за их активную гражданскую позицию, в том числе в вопросах сохранения русской культуры, традиций и языка.

Председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская напомнила, что на предыдущих встречах с Президентом Татарстана обсуждался вопрос увеличения количества участников «Тотального диктанта» в регионе. Она сообщила, что в этом году «Тотальный диктант» в очной форме написали 19,8 тыс. человек, из них 7,3% — на «отлично».

Минниханов согласился, что наблюдается рост интереса к такому проекту, как «Тотальный диктант», упомянув, что в такой же форме проходит и диктант на татарском языке. Он предложил инициировать такие диктанты и на других национальных языках народов, проживающих в Татарстане, например на чувашском, мордовском, удмуртском, марийском, и других. По его мнению, подобные акции помогут популяризировать национальные языки и культуры народов многонациональной России и ее регионов.

На встрече Президент РТ также поручил оказать содействие Центру русского фольклора, который нуждается в новом помещении под размещение своей организации. Центр занимается разными проектами, в том числе изготовлением русских народных игрушек, проведением выставок и поиском экспонатов русской культуры, поэтому и нуждается в расширении площадей.

Александровская поблагодарила руководство Татарстана за решение о благоустройстве и обновлении целой серии бюстов и памятников русским писателям. Она также попросила от имени общественности установить возле Бугульминского государственного русского драматического театра памятник актеру Алексею Баталову.

После встречи Минниханов дал несколько поручений Минкультуры РТ, Минобрнауки РТ и исполкому Казани, чтобы проработали озвученные вопросы и оказали содействие в работе Русского национально-культурного объединения РТ.

В настоящее время отделения Русского национально-культурного объединения созданы в 44 муниципальных районах Татарстана, включая такие отдаленные, как Ютазинский и Муслюмовский.

«Будем поддерживать стремление молодежи приобщаться к народному наследию»

После встречи с представителями русской интеллигенции Рустам Минниханов отправился к Татарскому академическому государственному театру оперы и балета имени Мусы Джалиля. Здесь он возложил цветы к памятнику великому русскому поэту Александру Пушкину.

В церемонии также приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Традиционно в день рождения классика — 6 июня у памятника Пушкину возле театра проходит праздник поэзии. Ежегодно он собирает деятелей культуры, представителей общественных организаций, учащихся и просто поклонников поэта Александра Пушкина.

После возложения цветов Минниханов принял участие в праздничном концерте по случаю Дня русского языка, который прошел в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Руководитель республики поздравил собравшихся на торжественном мероприятии с Днем русского языка и днем рождения классика русской литературы. «Как верно определил Президент России Владимир Путин, русский мир собирал и объединял всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует духовную связь с нашей родиной, кто считает себя носителем русского языка, культуры и истории», — сказал он.

Минниханов подчеркнул, что богатство русского языка позволяет не только передать многогранность русской культуры, но и раскрыть глубину духовного наследия народов России. «Много веков живя бок о бок, мы, представители разных национальностей, как никто другой знаем, насколько дорог родной язык для каждого в нашем Отечестве», — заметил он.

Президент РТ добавил, что в Татарстане уделяется особое внимание сохранению и развитию языков, популяризации литературы. «В Год родных языков и народного единства мы объединили наши усилия в деле сохранения и приумножения духовного достояния народов, проживающих в республике», — отметил он.

По мнению Минниханова, неоценим вклад учителей, деятелей культуры и искусств, духовных лидеров, энтузиастов и общественников в «укрепление нравственных основ и трансляцию родной культуры». «Ваша искренность и верность высоким идеалам — лучший пример для подрастающего поколения», — продолжил он.

По словам Президента РТ, красота и многообразие русской культуры ярко раскрываются во время проведения народных праздников и мероприятий. Это, в частности, Каравон, Кирилло-Мефодиевские чтения, «Алексеевские перезвоны», Спасская ярмарка, «Кузьминки» и многие другие.

«Активно участвуя в этих событиях, детские и юношеские коллективы показывают, что национальные корни еще крепки. Мы будем поддерживать стремление молодежи к приобщению к народному наследию», — заключил он.

Рустам Минниханов также вручил государственные награды Татарстана наиболее отличившимся деятелям культуры и сферы образования.

В праздничном концерте приняли участие заслуженные артисты России и Татарстана, мастера искусство республики, которые подарили зрителям яркие творческие номера. А представители Ассамблеи народов Татарстана прочитали отрывки из произведений Пушкина на своих родных языках.

День русского языка был учрежден ООН в 2010 году и отмечается в день рождения Александра Пушкина. В России празднование Дня русского языка установлено указом Президента РФ от 6 июня 2011 года.

Фотографии пресс-службы Президента РТ и Владимира Васильева (ИА «Татар-информ»)