Рустам Минниханов: «Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с ОАЭ»

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, встреча прошла в Губернаторском дворце Казанского Кремля. Во время беседы Рустам Минниханов отметил, что Татарстан высоко ценит развитие сотрудничества с ОАЭ в рамках российско-эмиратских отношений. Между Россией и ОАЭ расширяются связи в экономической и культурно-гуманитарной сферах, поддерживается координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Кроме этого, страны активно наращивают торговое и инвестиционное взаимодействие. В прошлом году российско-эмиратский товарооборот увеличился на 77%.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«На своем уровне Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. Надеюсь, пребывание в Татарстане будет продуктивным и интересным», — сказал Рустам Минниханов. Он отметил, что визиты татарстанских делегаций в ОАЭ стали хорошей традицией.

Президент Татарстана напомнил, что в 2018 году в Казани прошло заседание российско-эмиратской Межправительственной комиссии под председательством министра иностранных дел ОАЭ Его Превосходительства Абдаллы бен Заеда Аль Нахайяна.

«Большое впечатление на нас произвела организация в Абу-Даби соревнований WorldSkills в октябре 2017 года. Затем Казань приняла эстафету, и в августе 2019 года мировой чемпионат по профессиональному мастерству прошел у нас», — напомнил руководитель республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана также рассказал, что 31 мая текущего года в Елабуге состоялась церемония запуска серийного производства автомобилей «Аурус». Мероприятие посетила представительная эмиратская делегация во главе с господином Послом ОАЭ в России и руководством холдинга «Тавазун». Холдинг «Тавазун» принимает непосредственное участие в проекте ему принадлежит 36% в ООО «Аурус».

«Деловые круги ОАЭ являются постоянными участниками Международного экономического саммита России и стран ОИС – KazanSummit, - сказал Рустам Минниханов. — Будем рады эмиратским гостям на предстоящем саммите 28-30 июля».

В ОАЭ работает региональное представительство компании «КАМАЗ», а также другие промышленные предприятия неоднократно участвовали в международной оборонной выставке IDEX.

Пандемия создала серьезные препятствия для туристического направления, но границы между ОАЭ и Россией открыты, осуществляется регулярное воздушное сообщение.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Кроме туризма Рустам Минниханов назвал перспективными для сотрудничества такие направления, как образование, культура, спорт. Отдельно он отметил агропромышленный комплекс.

Татарстан находится на первом месте в стране по производству молока, а также входит в десятку регионов по другим показателям в области АПК. Сельское хозяйство обеспечивает население Татарстана основными видами собственной качественной и доступной продукции, сказал Рустам Минниханов, напомнив, что в республике насчитывается порядка 450 тыс. личных подсобных хозяйств.

Татарстан перенимает опыт ОАЭ в части производства продукции халяль, отметил Президент Татарстана. «Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с ОАЭ в рамках российско-эмиратских отношений», — подчеркнул он.

В свою очередь, Государственный министр по продовольственной и водной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов Мариям Бинт Мохаммед Аль-Мехаири поблагодарила за теплый прием и насыщенную программу. «Для нас поездка получилась очень познавательной, — сказала она. – Мы получили много полезной информации. Продовольственная безопасность всегда была важной темой для ОАЭ. Поскольку более 90% продовольствия мы импортируем».

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Мы всегда думаем о том, как строить будущее страны, в том числе и обеспечение ее продовольственной безопасности, поэтому хотим быть инновационными в этом направлении. В поставках продовольствия особенно важную роль играет логистика. Поэтому важно знать, как снизить стоимость транспортных издержек. В период пандемии многие в ОАЭ стали по-другому оценивать продовольствие, думать о том, как сложно ее производить, выращивать, обрабатывать», — рассказала госпожа Мариям Бинт Мохаммед Аль-Мехаири.

В ходе встречи обсуждались вопросы культуры потребления, снижения количества пищевых отходов, обеспечения качественной продукцией сельского хозяйства.

Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров доложил о том, какие объекты АПК посетили члены делегации ОАЭ.

Фото: пресс-служба Президента РТ

В ходе встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет изучать вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе, возможных совместных проектах по поставкам продовольствия в ОАЭ, стандартов качества продукции, изучения вариантов снижения транспортных издержек при доставке продуктов питания.

Напомним, что делегация ОАЭ во главе с Мариям Бинт Мохаммед Аль-Мехаири находится в Татарстане с ознакомительным визитом. Так, в ходе пребывания в республике арабские коллеги посетили Единый презентационный центр Татарстана, познакомились с экономическим и инвестиционным потенциалом региона. В Мамадышском районе было организовано посещение агрохолдинга «РМ АГРО», предприятия «Азбука Сыра». В Набережных Челнах состоялось посещение холдинга «Агросила».