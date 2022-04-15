«Мы ни перед кем не закрылись – наоборот, ситуация заставляет открывать новые горизонты»

Рустам Минниханов: «Праздник 1100-летия принятия ислама дает нам возможность объединиться с нашими зарубежными партнерами, с нашими единоверцами» Фото предоставлено Диной Газалиевой

Наша встреча проходит в преддверии такого важного события для республики – 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Что значит для нас эта дата, особенно через призму происходящего сейчас в мире?

Это событие очень знаковое для исламского мира. В 922 году на государственном уровне, в Волжской Булгарии, наши предки определи ислам как государственную веру. Мы, конечно же, благодарны нашему Президенту Владимиру Путину, который определил эту дату как имеющую общефедеральное значение. Создан федеральный оргкомитет, руководителем которого стал наш земляк – вице-премьер России Марат Хуснуллин. Важный момент: являясь православным государством, Россия объединяет на своей земле и большое количество мусульман. По разным оценкам, более 20 миллионов человек. Наш Президент уделяет большое внимание исламу. Россия является наблюдателем Организации исламского сотрудничества (ОИС). Это не просто духовное, а и историческое сближение России с исламским миром.

Мнение некоторых стран, что Россия не должна геополитически занимать нынешнюю позицию, не разделяют многие страны исламского мира. Они поддерживают наши действия. И праздник 1100-летия принятия ислама дает нам возможность объединиться с нашими зарубежными партнерами, с нашими единоверцами. Потому что это событие не только для татарстанцев, не только для россиян, это большое событие для всего исламского мира.

«Мы увидели, как трепетно наши саудовские партнеры отнеслись к этому событию» Фото: tatarstan.ru

Вы недавно провели в Саудовской Аравии заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Почувствовали ли вы вот это доброжелательное отношение мусульман мира к российским?

Конечно. Во-первых, это было первое выездное заседание за пределами нашей страны. До этого проводили заседания в Казани, в Москве, в Грозном, в Уфе, в Махачкале… А тут мы увидели, как трепетно наши саудовские партнеры отнеслись к этому событию. Нам предоставили лучшие залы, решили все организационные вопросы. Сам губернатор Мекки и люди, которые отвечают за хадж, активно принимали участие в нашей совместной работе. Очень много зарубежных партнеров приняло участие в этих встречах. Мы увидели, что им нравится отношение России к исламу. То есть видно, что это уважительное отношение руководства нашей страны, оно воспринимается нашими партнерами очень доброжелательно.

В одном из своих интервью вы сказали, что у нас в традиции «добрососедский» ислам. Как вы думаете, какие еще традиции являются главными для жителей Татарстана?

Уважение к старшим, традициям, культуре… Я думаю, ни одна религия плохому не учит. Наша задача – сохранить тот толерантный, комфортный ислам, который дошел до нас от предков. Мир и согласие, которые есть в нашей стране, – это образец, как должны жить, работать и дружить люди разных национальностей и религий. Я считаю, что это большое достижение и конкурентное преимущество нашего государства.

«Нам нужно спросить у самих себя, почему сейчас не развит религиозный туризм. Сейчас идет серьезная работа в этом направлении» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Празднование такого значимого события, привлечение внимания мировой общественности сможет подтолкнуть развитие в Татарстане религиозного туризма?

Нам нужно спросить у самих себя, почему сейчас не развит религиозный туризм. Может быть, наша страна не была готова к такому направлению в мировом туризме, не было инфраструктуры, информации? Сейчас идет серьезная работа в этом направлении в целом по России. По созданию культурных объектов, по восстановлению имеющихся. Наша республика достойна принимать гостей всех вероисповеданий. Для евреев есть синагога, для староверов – старообрядческая, для католиков – католическая церковь. Для мусульман нужны халяльные продукты и халяльный образ жизни. В Татарстане все это уже сейчас есть для всех представителей религий.

«Мы политические вопросы никогда с экономическими в нашей стране не смешивали» Фото предоставлено Диной Газалиевой

Мы сейчас общаемся с вами в рамках медиапроекта «Tatarstan Today. Открытый миру». В рамках ситуации, которая сейчас складывается, Татарстан по-прежнему открыт миру?

Мы всегда были открыты. Мы политические вопросы никогда с экономическими в нашей стране не смешивали. Поэтому я хочу сказать, что мы ни перед кем не закрылись. Даже те санкции, которые приняты определенными странами по отношению к России… Это же не наше желание, чтобы бизнес ушел, – им дали команду. Мы же видим, что у нас достаточно партнеров, которые готовы работать с нашей страной. Мы способны все эти трудности преодолеть. Мы ни перед кем не закрылись – наоборот, ситуация заставляет нас открывать новые горизонты, новые рынки.