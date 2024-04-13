Рустам Минниханов: Мы получаем большую поддержку от исламского мира

Россия, в том числе и Татарстан, получает большую поддержку от исламского мира. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на IX Московском молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан».

«Мы с исламским миром активно работаем. У нас есть экспортные контракты. Это очень перспективное направление, развивается молодежная дипломатия», — сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что сейчас Россия переживает сложные времена из-за непростой ситуации в мире. «Но зато мы знаем, кто с нами, а кто против нас. К нашей радости, исламский мир имеет свою позицию. И нам важно в такой ситуации иметь друзей и партнеров», — подчеркнул он.

По словам Раиса РТ, «история показала, кто друзья нашей страны, а кто — враги». «Мы каждый раз на грабли наступаем. Кто на самом деле были нашими врагами, ими и остались. Это мы думали, что они наши друзья и партнеры», — заключил он.