Минниханов призвал внедрять промышленные тренажеры для специалистов строительной отрасли

Промышленные тренажеры имеют большое значение для нефтехимической, газовой и строительной отраслей республики, считает Раис Татарстана Рустам Минниханов. Такие механизмы, по его мнению, позволяют моделировать условия работы на опасных предприятиях и готовить высококвалифицированных специалистов вне производственных помещений. Предприятиям следует активнее внедрять их в работу, заявил он на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холднига» в Доме правительства РТ.

Перейти на отечественные тренажеры при подготовке специалистов на опасных производствах предприятиям Татарстана предложил руководитель «НПП «АТП» Дмитрий Шевченко. «Зарубежные компании, которые доминировали на рынке производства промышленных тренажеров, уходят из России, что означает не просто отсутствие новых разработок, но и отсутствие сопровождения старых», – констатировал он.

По словам Шевченко, постоянные изменения на производствах приводят к тому, что тренажер должен все время обновляться. При этом в России около 80 тыс. опасных производств и через два-три года тренажеров потребуется много, причем импортозамещенных.

Он также заявил, что отечественная разработка позволяет реально снизить аварийность на производствах и имеет преимущества перед зарубежными имитаторами. «Подчеркиваю что именно имитаторами, потому что они хорошо имитируют объекты, а тренажер – это все-таки немного другое», – добавил он.

Минниханов отметил, что энергетикам и нефтехимикам республики необходимо разослать презентационные материалы компании. «Я считаю, что в строительном комплексе тоже тренажеры очень важны. Людей надо доводить до автоматизма, чтобы они не совершали ошибки. Продумайте, может быть в архитектурно-строительном университете можно что-то такое сделать, в учебных центрах тоже посмотреть», – сказал он.

Промышленные тренажеры позволяют моделировать условия работы на опасных предприятиях без риска для жизни людей и производства, что помогает подготавливать высококвалифицированных специалистов вне производственных помещений.

«Это нужное дело. Мы недооцениваем значение этих симуляторов и тренажеров, поэтому будем сотрудничать», – резюмировал Минниханов.