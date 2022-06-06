Рустам Минниханов: Мы должны прославлять русский язык, где бы ни находились

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости популяризации русского языка и культуры. На это руководитель республики обратил внимание сегодня во время встречи с представителями творческой интеллигенции и активистами Русского национально-культурного объединения РТ.

«Мы все должны владеть русским языком и прославлять его, где бы ни находились», — сказал Президент РТ, добавив, что такие встречи в Международный день русского языка, который отмечается в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, стали традиционными.

Минниханов заметил, что русский поэт, прозаик и драматург Александр Пушкин прожил недолгую жизнь, но успел сделать очень многое. «Пока таких как он нет, а сколько времени прошло. Есть много известных людей, но дойти до уровня Пушкина…» — подчеркнул руководитель республики.

При этом Президент РТ отметил, что в Татарстане поддерживают культуру и традиции представителей всех народов, проживающих в республике. «Это наше богатство. Мы даем возможность сохранить язык, культуру, традиции, кухню народов. И благодаря этому мы становимся только сильнее. И представители разных народов должны демонстрировать друг другу свою культуру. Это очень позитивно», — убежден он.

«О традициях, династиях надо говорить. Творческие коллективы — это богатство нашей страны. А где еще такое есть? У нас такие талантливые люди, такие вещи делают!» — продолжил Минниханов.

В завершение встречи он поблагодарил активистов Русского национально-культурного объединения за проекты, которые они реализуют. «Вы волонтеры по своей сути. Вы подаете хороший пример другим национальностям. Ваша работа очень нужна. Руководство республики поддерживало и будет поддерживать все ваши начинания», — заключил он.